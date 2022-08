Kamil Stoch, jeden z najlepszych skoczków świata nie może narzekać na brak wsparcia ze strony najbliższych. Jego ukochana Ewa Bilan-Stoch często pojawia się na zawodach, by dopingować męża i innych “Biało-Czerwonych”. Ukochana reprezentanta Polski w porównaniu do męża rzadko chwali się zdjęciami i filmikami w mediach społecznościowych, przez co niewielu kibiców zdaje sobie sprawę, czym zajmuje się ona na co dzień. Teraz 37-latka przerwała milczenie i wyjawiła, jak wygląda jej praca.