Żona Stocha pokazała zdjęcie z mężczyzną. "Mąż poczuł szpileczkę zazdrości"

Ewa Bilan-Stoch bez wątpienia jest jedną z najbardziej znanych partnerek skoczków narciarskich. Na co dzień kobieta rozwija swoją pasję - fotografię i nadzoruje sprawy związane z firmą Kamiland, która nie tylko zajmuje się sprzedażą akcesoriów zimowych, ale również jest świątynią fanów Kamila Stocha , bowiem w Zakopanem znajduje się muzeum, w których umieszczone są wszystkie najważniejsze nagrody utytułowanego zawodnika. Żona podopiecznego Thomasa Thurnbichlera w ostatnim czasie sprawdziła się również w nowe roli . Ukochana trzykrotnego mistrza olimpijskiego od ponad roku pomaga ofiarom wojny w Ukrainie. 38-latka kilka miesięcy temu podjęła ważną decyzję. Postanowiła dołączyć do ekipy Mateusza "Extena" Wodzińskiego i wyruszyła z nim poza granicę naszego kraju.

"Wydaje mi się, że na początku Polacy tłumnie ruszyli do pomocy, ale z czasem przeszli nad tym wszystkim do porządku dziennego. I to jest zrozumiałe. Od czasu do czasu dobrze jest jednak uświadomić nasze społeczeństwo, że wciąż można zrobić coś dobrego" - powiedziała partnerka reprezentanta Polski w rozmowie z Interią Sport.