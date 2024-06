Żona Stocha nagle zniknęła z sieci. Przejmujące ostatnie posty

Ewa Bilan-Stoch poszła w ślady męża i też prowadzi własny profil na Instagramie

Co ciekawe, z biegiem lat na popularności zyskała także jego żona, Ewa Bilan-Stoch . Kobieta reprezentuje męża na ważnych wydarzeniach, w których on nie może uczestniczyć, a także sama prowadzi zasięgowy profil na Instagramie. Jej konto obserwuje prawie 90 tys. osób.

U Ewy Bilan-Stoch próżno jednak szukać reklam jak u innych influencerów. Kobieta w przeszłości publikowała różne kadry ze swojej codzienności , a od czasu do czasu można tam było zobaczyć także ujęcia z mężem, np. gdy wybierali się razem na urlop.

W ostatnich miesiącach skupiła się jednak na zupełnie czymś innym. Otóż, w zamieszczanych przez siebie postach prezentowała sylwetki różnych postaci, których codzienność nie zawsze była lub jest łatwa. Co ciekawe, dla odmiany jednak wśród nich kiedyś znalazł się nawet... Piotr Żyła. Żona Kamila Stocha swoje treści kierowała nie tylko do Polaków, ale także do osób z zagranicy, gdyż opisy zamieszczała w języku angielskim. Od pewnego czasu jednak na jej profilu wieje pustką...