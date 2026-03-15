Żona Rzeźniczaka uratowała mu życie. Prawda wyszła na jaw, gwiazdor nie wytrzymał

Anna Dymarczyk

Jakub Rzeźniczak i jego żona, Paulina, są już ze sobą od pięciu lat. Para zdążyła wziąć ślub i doczekać się dziecka. Wcześniej jednak piłkarz przechodził przez bardzo trudny czas w swoim życiu - choroba i wkrótce śmierć syna z poprzedniego związku i konflikty z byłymi partnerkami. Ostatnio były reprezentant Polski postanowił ujawnić, że jego żona uratowała mu życie.

Rzeźniczakowie są mocno obecni w mediach społecznościowych. Chętnie dzielą się zdjęciami swoimi i swojej córki, Antosi. Trudno czasem rozróżnić profile małżeństwa, tak wiele wspólnych zdjęć się na nich pojawia. Zdaje się, że byli i tacy, którzy mieli o to pretensje.

Jakub Rzeźniczak i jego skomplikowane życie uczuciowe

Poprzednie związki Jakuba Rzeźniczaka nie kończyły się szczęśliwie. Piłkarz był otwarcie krytykowany m.in. za romanse w trakcie swojego małżeństwa z Edytą Zając oraz pozostawienie córki z jednego z jego romansów. W 2021 roku ze związku z Magdaleną Stępień, na świat przyszedł jego syn, Oliwier, u którego niedługo później zdiagnozowano rzadki nowotwór wątroby. Mimo podjętego leczenia, chłopiec zmarł. 

Dziecko urodziło się w lipcu 2021 roku, ale okazało się, że Rzeźniczak nie był już wtedy ze swoją poprzednią partnerką. W sierpniu tego samego roku ogłosił światu, że jest w związku ze swoją dzisiejszą żoną, Pauliną Nowicką. Para doczekała się w 2024 roku córki, Antoniny.

Jakub Rzeźniczak opowiedział o tym, jak żona uratowała mu życie

Rzeźniczak postanowił w mediach społecznościowych odnieść się do pewnej wymiany zdań, która miała miejsce przed kilkoma dniami. Chodziło o to, jak często pokazuje na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie swojej żony. "Kilka dni temu miałem ciekawą wymianę zdań z jednym z internautów… stwierdził, że ludzi denerwuje, iż cały czas wrzucam swoją żonę…" - zaczął piłkarz.

Ta Żona prawie 5 lat temu uratowała mi życie i gdybym jej nie spotkał prawdopodobnie, i nie boję się tego powiedzieć, wąchałbym kwiatki od spodu. Zniszczony psychicznie, zmęczony wszystkim w maju 2021 roku jechałem do Rzeszowa. Tak spotkałem Ją 
pisał Rzeźniczak.

Potem wyjaśnił, że małżonka dała mu wsparcie, spokój i życie, jakiego pragnął. Jak sam twierdził, dzięki niej stał się lepszym człowiekiem. Na koniec życzył każdemu spotkać taką drugą połówkę.

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

