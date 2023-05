Żona Rybusa żyje w Rosji jak królowa. Pokazała filmik, powiało luksusem

Ówczesny trener "Biało-Czerwonych", Czesław Michniewicz potępił zachowanie Rybusa, skreślając go z listy w kadrze. Zawodnik nie ma teraz łatwego życia w kraju agresora. Jak się okazuje, już nawet Rosjanie chcą się go pozbyć. Były reprezentant Polski występuje obecnie w Spartaku Moskwa, ale jego statystyki są alarmujące. Nie odgrywa istotnej roli w klubie i na razie nie ma co liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2024 r., ale mało prawdopodobne jest, że będzie reprezentował on barwy Spartaka dłużej.