Żona Radosława Majdana zbiera gratulacje. Były piłkarz zdradza szczegóły

Jej antenowym partnerem został dziennikarz Krzysztof Skórzyński, a sama Rozenek-Majdan nie ukrywała, jak ważna jest do dla niej chwila, bo już od dłużśzego czasu jej marzeniem było zostanie prowadzącą właśnie tego programu.

Radosław Majdan pogratulował żonie nowej pracy

Jak to w przypadku nowych wyzwań bywa, początkowe minuty były dyktowane stresem, z czasem jednak napięcie schodziło. Bardzo miłą niespodziankę nowej prowadzącej zaserwował sam Majdan który pojawił się w studiu programu na samo zakończenie poniedziałkowego odcinka, wprawiając małżonkę w sponatniczną radość.

- To był dla naszej rodziny bardzo emocjonujący dzień moja Małgorzata spełniła swoje zawodowe marzenie, a co najważniejsze wypadła doskonale. Cała rodzina złożyła gratulacje, co bardzo wzruszyło nową prowadzącą DDTVN - napisał po programie w swoich mediach społecznościowych Majdan.