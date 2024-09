"MasterChef". Żona reprezentanta Polski wystąpiła w programie TVN

Ewa Zahorska o życiu żony piłkarza

"Jestem żoną Tomasza Zahorskiego, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. W moich czasach, 15 lat temu, to mówiło się na takie dziewczyny czy żony po prostu "d.. piłkarza" - stwierdziła na antenie.

"Bycie żoną piłkarza nie jest proste. Trzeba być oczywiście też menadżerem, psychologiem, wsparciem, trochę pomatkować. I trzeba się w tym odnaleźć, żeby zostać w tym na długo albo na zawsze. Przyszłam do "MasterChefa", bo chciałam się rozwinąć, chciałam bardziej wierzyć w siebie i to jest mój kulinarny mecz życia. Muszę zagrać dogrywkę i nawet karne, ale wygram. Wygram to dla siebie, dla mojej rodziny" - oznajmiła 39-latka.