Paulina Piątek od wielu już lat zaliczana jest do grona WAGs piłkarskiej reprezentacji Polski. Małżonka Krzysztofa Piątka raczej stroni od blasku fleszy i rzadko dzieli się z kibicami nowinkami z życia prywatnego. Niespełna tydzień temu prawniczka zrobiła jednak wyjątek i zamieściła w mediach społecznościowych wpis, który mocno zaniepokoił internautów. Poinformowała ona wówczas, że trafiła do szpitala , jednak nie przekazała z jakiego powodu. Ponownie głos zabrała dopiero kilka dni później, gdy zdradziła, co jej dolega.

Paulina Piątek otwiera się na temat choroby. "Najgorsze jest to, że nie odczuwasz żadnych objawów"

Teraz WAG piłkarskiej reprezentacji Polski po raz kolejny zabrała głos i zdecydowała się opowiedzieć kibicom o swojej chorobie. "Choruję na małopłytkowość. Gdy normy u zdrowego, dorosłego człowieka wynoszą od 150 do 450 tys., ja trafiłam do szpitala z jedynie trzema tysiącami. Także tak. Jest to realne zagrożenie życia, które może skończyć się wewnętrznymi krwotokami i śmiercią. Najgorsze jest to, że nie odczuwasz żadnych objawów" - przekazała.