Żona Nikoli Grbicia zachwyca urodą. Trener polskich siatkarzy związał się z prawdziwą pięknością

Nikola Grbić jest trenerem naszych siatkarzy od stycznia 2022 roku. Teraz przed serbskim szkoleniowcem arcyważne zadanie. Ruszają właśnie igrzyska olimpijskie w Paryżu, na których nasza reprezentacja będzie jednym z faworytów do medalu.

Żona trenera naszych siatkarzy to prawdziwa piękność

To że stać go na wielkie sukcesy trener Nikola Grbić pokazał już w 2023 roku, kiedy wraz z naszymi siatkarzami sięgnął po złoto podczas Mistrzostw Europy. Była to dla niego wyjątkowa data, ponieważ wtedy przypadała 15. rocznica śmierci jego ojca. Całe szczęście na trybunach trenera wspierała kochająca rodzina: żona, dzieci, kuzynka i brat żony