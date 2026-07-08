Żona Messiego ogłasza ws. męża. I to zaraz po wygranej z Egiptem

"Naprzód, Argentyno. Leo Messi - aż brak mi słów" - taki krótki, ale bardzo wymowny, komunikat Antonela Roccuzzo zamieściła w mediach społecznościowych zaraz po wygranej Argentyny z Egiptem (3:2) w 1/8 finału mistrzostw świata 2026.

Do wpisu żona piłkarza dołączyła kilka zdjęć ze stadionu. Na większości widać ją samą z synami u boku. Wszyscy pozują do fotografii w meczowych koszulkach Argentyny. Na jednym z ujęć jest też Lionel podrzucany przez kolegów z drużyny.

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Pod wpisem lawina komentarzy. Głos zabiera wiele osób publicznie znanych, w tym Sofia Balbi (żona Luisa Suareza), Jessica Alba, Daniella Semaan Fabregas (żona Cesca Fabregasa), Connie Ballarini, Daniela Viaggiamari oraz Luisana Lopilato.

Zwrot akcji w meczu Argentyna - Egipt na mundialu

Mecz Argentyna - Egipt w 1/8 finału mundialu przyniósł ogrom emocji i zwrotów akcji. Od 67. minuty gry Egipcjanie niespodziewanie prowadzili już 2:0, lecz wszystko zmieniło się w ciągu zaledwie niespełna 15 minut.

W 79. min. bramkę kontaktową dla Argentyny zdobył Cristian Romero, a cztery minuty później wynik wyrównał Leo Messi. O rezultacie przesądził gol Enza Fernandeza z 93 min. Argentyna wygrała 3:2.

Teraz Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarami w ćwierćfinale MŚ 2026. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 12 lipca na godzinę 3.00 (czasu polskiego).

Klasyfikacja najlepszych strzelców mundialu 2026. Messi liderem

Dzięki bramce w meczu z Egiptem Leo Messi umocnił się w fotelu lidera klasyfikacji strzelców mundialu. Prowadzi z 8 trafieniami i 1 asystą na koncie.

Czołowa piątka najlepszych strzelców mundialu 2026:

1. Leo Messi (Argentyna) - 8 bramek, 1 asysta

2. Kylian Mbappe (Francja) - 7 bramek, 2 asysty

3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 bramek, 0 asyst

4. Harry Kane (Anglia) - 6 bramek, 1 asysta

5. Ousmane Dembele (Francja) - 4 bramki, 2 asysty

Leo Messi i Antonela Roccuzzo: Historia miłości

Od początku mistrzostw świata w piłce nożnej Lionel Messi może liczyć na obecność i wsparcie najbliższych. W USA przebywają jego żona i trzej synowie.

Antonela Roccuzzo i Lionel Messi poznali się dzięki Lucasowi Scagli, przyjacielowi piłkarza, a zarazem kuzynowi Antoneli. Oboje byli wówczas dziećmi i dorastali w Rosario w Argentynie.

Jednak gdy piłkarz wyjechał do Katalonii, by grać w Barcelonie, ich kontakty zostały drastycznie ograniczone. Wszystko zmieniło się w 2008 roku. Para zaczęła spotykać się w tajemnicy przed mediami. Po dwóch latach Messi publicznie ogłosił, że on i Roccuzzo zaręczyli się. Ich ślub odbył się w 2015 roku w rodzinnym mieście.

Dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami trzech chłopców. Najstarszy jest Thiago (2012), potem Mateo (2015) i Ciro (2018). Cała rodzina mieszka w USA, w Miami, gdzie Messi gra w tamtejszym Interze.





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