"Żaneta jest dla mnie idealną kobietą. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też taki czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę już grał w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to ddobry moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się. Najlepszą rzeczą jest to, że kiedy wychodzimy na kolację czy siedzimy wieczorem i rozmawiamy, to przede wszystkich mówimy o przyszłości, naszych celach, marzeniach, a nie o innych ludziach" - powiedział.