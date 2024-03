Żona Macieja Rybusa zabrała głos po ataku terrorystycznym pod Moskwą

Maciej Rybus i Lana Baimatowa w marcu 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu, gdzie powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Małżonkowie od tamtej pory doczekali się dwójki potomstwa - synów Roberta i Adriana. Chłopcy urodzili się z Moskwie i tam też chodzą do przedszkola. Po wybuchu wojny w Ukrainie były reprezentant Polski w przeciwieństwie do innych piłkarzy z naszego kraju nie zdecydował się na powrót do ojczyzny. Jego wybór tłumaczył wówczas jego agent, Mariusz Piekarski, w rozmowie z dziennikarzami Przeglądu Sportowego. "Co on ma teraz zrobić? Przyjechać z nimi do Polski, wiedząc, jakie jest nastawienie do Rosjan? Czy mógłby mieć pewność, że będą bezpieczni, jeśli ktoś usłyszy, w jakim języku mówią? W Moskwie urodziło się dwóch jego synów, mają rosyjskie paszporty, cała rodzina Lany mieszka w Rosji" - stwierdził.