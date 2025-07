Żona Leo Messiego zachwyca na wakacjach. Cena jej sukienki zwala z nóg

Nie ma chyba fana futbolu, który nie znałby Antoneli Roccuzzo. Argentynka uznawana jest za jedną z najpopularniejszych WAGs piłkarskich świata . Miano to jednak nie może wcale nikogo dziwić - od lat bowiem jest ona drugą połówką absolutnej legendy tej dyscypliny, Leo Messiego .

Antonela Roccuzzo na wakacjach we Włoszech. Nie do wiary, ile zapłaciła za tę sukienkę

37-latka w najnowszym wpisie na Instagramie pochwaliła się fotkami z wyjazdu do Włoch. Na wakacje WAG wybrała się tym razem nie z mężem, a ze swoją bliską przyjaciółką, również WAG piłkarską, Daniellą Semaan. Panie do zdjęć pozowały w modnych stylizacjach. Małżonka Cesca Fabregasa postawiła na srebrny, cekinowy top, biały sweterek, krótkie spodenki z różowo-białe paski oraz klapki na szpilce. Ukochana Leo Messiego natomiast ubrała białą sukienkę w fioletowe kwiaty z najnowszej kolekcji Dolce&Gabbana. Kreacja ta kosztuje 1650 euro, a więc około 7 tys. złotych. Do sukienki Argentynka dobrała torebkę Chanel, białe szpilki oraz srebrną biżuterię.