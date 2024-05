Żona Kurka w bajecznie drogiej stylizacji. Natychmiastowa reakcja kibiców

Anna Kurek to postać doskonale znana fanom sportu. 30-latka w przeszłości spełniała się jako siatkarka , miała nawet okazję reprezentować nasz kraj na ważnych imprezach sportowych. Pochodząca ze Szczecina sportsmenka występowała w barwach wielu polskich klubów, jednak największe sukcesy odniosła jako zawodniczka Chemika Police. W 2014 roku wraz z koleżankami z drużyny sięgnęła ona bowiem po Puchar Polski oraz mistrzostwo kraju.

Anna Kurek niczym światowej sławy modelka. Żona Bartosza Kurka zachwyciła kibiców

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem Anny Kurek od razu posypały się komentarze. Kibice zachwycali się kreacją byłej siatkarki. "O jasny gwint. Świat nie jest gotowy na to piękno", "Ślicznie", "Gwiazda", "Piękna" - przyznali jednogłośnie. Jedna z internautek żonę Bartosza Kurka porównał nawet do znanej modelki. "Kto też pomyślał, że to Hailey Bieber? Serio, ślicznie" - napisała.