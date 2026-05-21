Żona Kurka podzieliła się radością z całym światem. Siatkarz się nie spodziewał

Jak twierdzili w wywiadach, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Związek Kurków od lat wygląda na stabilny i pełen miłości, wiele aspektów jednak było podporządkowanych w całości karierze atakującego reprezentacji Polski. Teraz zdaje się, że oboje znaleźli drogę, która pozwala im na sportowy rozwój.

Anna Kurek i Bartosz Kurek są zgodnym małżeństwem

Anna i Bartosz Kurkowie są ze sobą już od dziesięciu lat. W międzyczasie zdążyli się zaręczyć, wziąć ślub, przeprowadzić się do Japonii, wrócić do Polski, a potem znów wyjechać do Japonii. W tym czasie z Bartosz Kurek odnosił z reprezentacją kolejne sukcesy i mierzył się z przeciwnościami losu w postaci kontuzji.

Ten sezon reprezentacyjny Kurek spędzi jednak poza kadrą. Doszedł do porozumienia z Nikolą Grbiciem i robi sobie przerwę od gry. Po zakończeniu sezonu klubowego postanowił pojechać na urlop z żoną. Ta za to przygotowała dla niego niespodziankę.

Anna Kurek przygotowała dla męża niespodziankę

"I tak już się razem bawimy od 10 lat" - napisała przy zamieszczonym przez siebie nagraniu Anna Kurek. Siatkarka postanowiła skorzystać pewnego trendu i pokazywała po kolei nieświadomemu mężowi litery "L", "O", "V" i "E", a potem zmontowała nagranie w rytm piosenki, gdzie owe litery były prezentowane i układały się w "love".

Dla Bartosza Kurka była to spora niespodzianka. "Zastanawiałem się co za dziwne znaki mi czasami pokazujesz… najlepsza niespodzianka EVER" - skomentował nagranie atakujący i w ten sposób postanowił podziękować małżonce. Widać, że mimo, a może właśnie dzięki spędzonej razem dekadzie małżeństwo znakomicie się ze sobą bawi.

Bartosz Kurek i Anna Kurek Lukasz Szelag/REPORTER East News

Bartosz Kurek, Anna Kurek Sylwia Dąbrowa East News





