Żona Kurka podzieliła się radością z całym światem. Siatkarz się nie spodziewał
Anna Kurek i Bartosz Kurek są małżeństwem od sierpnia 2020 roku. Ich związek trwał jednak o wiele dłużej i obfitował w wiele niezwykle ważnych dla nich momentów - były poważne decyzje dotyczące ich sportowych karier, była powódź, która przywiodła do ich domu dwa koty, a także wyjazdy za granicę. Teraz żona polskiego atakującego przygotowała dla męża wyjątkową niespodziankę. Wszystko z okazji dziesięciolecia ich związku.
Jak twierdzili w wywiadach, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Związek Kurków od lat wygląda na stabilny i pełen miłości, wiele aspektów jednak było podporządkowanych w całości karierze atakującego reprezentacji Polski. Teraz zdaje się, że oboje znaleźli drogę, która pozwala im na sportowy rozwój.
Anna Kurek i Bartosz Kurek są zgodnym małżeństwem
Anna i Bartosz Kurkowie są ze sobą już od dziesięciu lat. W międzyczasie zdążyli się zaręczyć, wziąć ślub, przeprowadzić się do Japonii, wrócić do Polski, a potem znów wyjechać do Japonii. W tym czasie z Bartosz Kurek odnosił z reprezentacją kolejne sukcesy i mierzył się z przeciwnościami losu w postaci kontuzji.
Ten sezon reprezentacyjny Kurek spędzi jednak poza kadrą. Doszedł do porozumienia z Nikolą Grbiciem i robi sobie przerwę od gry. Po zakończeniu sezonu klubowego postanowił pojechać na urlop z żoną. Ta za to przygotowała dla niego niespodziankę.
Anna Kurek przygotowała dla męża niespodziankę
"I tak już się razem bawimy od 10 lat" - napisała przy zamieszczonym przez siebie nagraniu Anna Kurek. Siatkarka postanowiła skorzystać pewnego trendu i pokazywała po kolei nieświadomemu mężowi litery "L", "O", "V" i "E", a potem zmontowała nagranie w rytm piosenki, gdzie owe litery były prezentowane i układały się w "love".
Dla Bartosza Kurka była to spora niespodzianka. "Zastanawiałem się co za dziwne znaki mi czasami pokazujesz… najlepsza niespodzianka EVER" - skomentował nagranie atakujący i w ten sposób postanowił podziękować małżonce. Widać, że mimo, a może właśnie dzięki spędzonej razem dekadzie małżeństwo znakomicie się ze sobą bawi.