Żona Kurka podzieliła się radością z całym światem. Siatkarz się nie spodziewał

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Anna Kurek i Bartosz Kurek są małżeństwem od sierpnia 2020 roku. Ich związek trwał jednak o wiele dłużej i obfitował w wiele niezwykle ważnych dla nich momentów - były poważne decyzje dotyczące ich sportowych karier, była powódź, która przywiodła do ich domu dwa koty, a także wyjazdy za granicę. Teraz żona polskiego atakującego przygotowała dla męża wyjątkową niespodziankę. Wszystko z okazji dziesięciolecia ich związku.

Anna Kurek i Bartosz Kurek na tle hali sportowej. Siatkarz w biało-czerwonym stroju obejmuje i całuje kobietę.
Anna Kurek i Bartosz KurekSylwia DąbrowaEast News

Jak twierdzili w wywiadach, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Związek Kurków od lat wygląda na stabilny i pełen miłości, wiele aspektów jednak było podporządkowanych w całości karierze atakującego reprezentacji Polski. Teraz zdaje się, że oboje znaleźli drogę, która pozwala im na sportowy rozwój.

Wielka radość u Wilfredo Leona i jego żony Małgorzaty. Posypały się gratulacje

Anna Kurek i Bartosz Kurek są zgodnym małżeństwem

Anna i Bartosz Kurkowie są ze sobą już od dziesięciu lat. W międzyczasie zdążyli się zaręczyć, wziąć ślub, przeprowadzić się do Japonii, wrócić do Polski, a potem znów wyjechać do Japonii. W tym czasie z Bartosz Kurek odnosił z reprezentacją kolejne sukcesy i mierzył się z przeciwnościami losu w postaci kontuzji.

Ten sezon reprezentacyjny Kurek spędzi jednak poza kadrą. Doszedł do porozumienia z Nikolą Grbiciem i robi sobie przerwę od gry. Po zakończeniu sezonu klubowego postanowił pojechać na urlop z żoną. Ta za to przygotowała dla niego niespodziankę.

Anna Kurek przygotowała dla męża niespodziankę

"I tak już się razem bawimy od 10 lat" - napisała przy zamieszczonym przez siebie nagraniu Anna Kurek. Siatkarka postanowiła skorzystać pewnego trendu i pokazywała po kolei nieświadomemu mężowi litery "L", "O", "V" i "E", a potem zmontowała nagranie w rytm piosenki, gdzie owe litery były prezentowane i układały się w "love".

Polski siatkarz odpowiedział na ruch Grbicia. Żona musi się z tym pogodzić

Dla Bartosza Kurka była to spora niespodzianka. "Zastanawiałem się co za dziwne znaki mi czasami pokazujesz… najlepsza niespodzianka EVER" - skomentował nagranie atakujący i w ten sposób postanowił podziękować małżonce. Widać, że mimo, a może właśnie dzięki spędzonej razem dekadzie małżeństwo znakomicie się ze sobą bawi.

Zobacz również:

Bartosz Kurek w Tokyo Great Bears
Siatkówka

Najnowszy wpis Kurka, to już koniec. Nie tak miało być, ale obiecuje jedno

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Elegancko ubrany mężczyzna w granatowym garniturze z niebieskim krawatem i kobieta w czarnej, wieczorowej sukni z głębokim dekoltem pozują razem do zdjęcia na jasnym tle. Kobieta ma długie kolczyki.
Bartosz Kurek i Anna KurekLukasz Szelag/REPORTEREast News
Zawodnik reprezentacji Polski w siatkówce po wygranym meczu robi selfie z kobietą, oboje uśmiechnięci, kobieta ma na szyi srebrny medal, w tle widoczni kibice i dekoracje na hali sportowej.
Bartosz Kurek, Anna KurekSylwia DąbrowaEast News


Michał Grabek: Fajnie jest czegoś takiego doświadczyć. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja