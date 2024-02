To zawsze wywołuje emocje, nad którymi trudno zapanować. Z drugiej strony przygotowywałem się do tego procesu, pierwsze spotkanie z Papaya Films w sprawie filmu odbyło się około dwóch lat temu. Myślę, że efekt końcowy jest zadowalający

W swojej piłkarskiej karierze przeżył wiele. Dziś jest już na emeryturze - w zeszłym roku na dobre pożegnał się z grą i w kadrze i w Wiśle Kraków . Ale, jak sam przyznał, "powoli zaczyna tęsknić za piłką". "Od czasu do czasu jeżdżę do Truskolas, gram z chłopakami, którzy co czwartek spotykają się na boisku. Kilka razy udało mi się też być na meczu oldbojów Wisły. Szczerze jednak mówiąc - kiedy nie mam trenera, łatwiej jest szukać wymówek. Nie zawsze chce się wyjść z domu. Poza tym chcę też nadrabiać czas z dziećmi, z rodziną, bo wcześniej wszystko było podporządkowane mojej karierze " - wyznał.

Agata Błaszczykowska u boku męża na premierze filmu. Przeszła metamorfozę

Agata Błaszczykowska pojawiła się u boku męża we wtorkowy wieczór na gali połączonej z premierą filmu "Kuba". To jej pierwsze publiczne wyjście od lat. Od razu przykuła wzrok w długiej czerwonej sukni z rozcięciami w okolicach obojczyka i uda. Uwagę przyciągnęła także jej fryzura - ciemne włosy upięte w kok. Na zdjęciach sprzed lat wyglądała inaczej, była blondynką. Na przestrzeni czasu przeszła jednak wizerunkową metamorfozę.

Żona Błaszczykowskiego zrobiła też inny wyjątek i dość obszernie wypowiedziała się przed kamerą. W filmie wspomina, w jaki sposób związek jej i Kuby wszedł na następny etap. Okazuje się, że w 2007 roku piłkarz oświadczył się jej, pytając, czy... wyjedzie z nim do Niemiec. Wówczas bowiem do skutku dochodził transfer do Borussii Dortmund. Mimo sceptycyzmu ze strony ojca Agaty i jego początkowego dystansu do "Błaszcza", kobieta większych wątpliwości nie miała i razem z ukochanym przeprowadziła się za sąsiednią granicę.