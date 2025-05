Marta Kubacka i Dawid Kubacki najgorsze mają już za sobą

"Wtedy było dramatycznie. Ale w tej chwili sytuacja jest dość stabilna. Jestem tutaj, to najlepsza wskazówka. Nadal mogę trenować i konkurować. Żona czuje się dobrze i jest w domu z dziećmi. Wszystko jest na dobrej drodze, dzięki. (...) Może nie jest idealnie, ale jest OK. Gdyby tak nie było, zostałbym w domu" - wyznał przejmująco skoczek w rozmowie z norweskim portalem dagbladed.no.

Kubacki mógł dzięki temu wrócić do treningów i udziału w zawodach, choć ostatniego sezonu raczej nie zaliczy do przesadnie udanych. Kibice trzymają kciuki, aby kolejny był dla Dawida bardziej owocny.

Być może urlop i czas spędzony z rodziną pozwolą mu się na tyle odprężyć i zregenerować, że faktycznie wróci do dawnej formy. W ostatnich miesiącach poświęcał bowiem swój czas w stu procentach rodzinie. Najpierw wraz z Martą i dziewczynkami udali się na urlop do Egiptu. Żona skoczka pochwaliła się wówczas paroma relacjami z wyjazdu, który uznała za bardzo udany.

