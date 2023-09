Żona Kubackiego pokazała fanom rozczulające nagranie. Piękne obrazki

33-latek w minionym sezonie zimowym był najlepszym z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera i niemalże do samego końca walczył o podium klasyfikacji generalnej. Kubacki jednak podczas turnieju Raw Air musiał wycofać się z cyklu po tym, jak jego małżonka Marta trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych . Ostatecznie skoczek z Nowego Targu zakończył sezon na czwartym miejscu w rankingu najlepszych zawodników. Najważniejsze jednak jest to, że ukochana Dawida Kubackiego ma się już znacznie lepiej.