"Ten sezon był taki, jak ten ostatni konkurs. To była droga przez mękę. Tak naprawdę tej zimy nie mogę być zadowolony z czegokolwiek. Teraz czas na odpoczynek, by z nowymi siłami przystąpić do treningów" - absolutnie nie owijał w bawełnę. Bił się w pierś i podkreślał, że i do siebie może mieć pretensje. "W wielu aspektach mogłem zrobić coś lepiej. I tu nie ma co z tym dyskutować. Finalnie to ja jestem z nartami na skoczni i to ja oddaję skok" - zauważał. Ale wina nie leży wyłącznie po jego stronie. On i koledzy z kadry przystąpili do sezonu z dużym zmęczeniem.