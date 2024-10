Żona Krzysztofa Piątka nagle napisała ze szpitala. "Kolejny raz uratowało mi życie"

" Przetoczenie płytek krwi po raz kolejny uratowało mi życie (choć nadal nie jest dobrze i walczymy) " - pisała na kafelku na InstaStories żona Krzysztofa Piątka. Zamieściła również zdjęcie z workiem, z którego otrzymywała wlew do organizmu. Zdaje się, że problemy zdrowotne jej nie oszczędziły.

Paulina Piątek trafiła do szpitala

Paulina Piątek zazwyczaj nie pojawia się na celebryckich imprezach i woli trzymać się w cieniu. Zrobiło się o niej głośno przez chorobę - małżonka polskiego napastnika trafiła do szpitala i okazało się, że nie jest z nią najlepiej. Podzieliła się swoją sytuacją z fanami w mediach społecznościowych.

Potrzebowała przetoczenia płytek krwi, ale nie zagłębiała się dodatkowo w to, co spowodowało jej zły stan. "Możesz mieć tysiąc problemów, dopóki nie pojawi się jeden problem zdrowotny. Wtedy jest to jedyny problem" - napisała na kolejnym kafelku na InstaStory.