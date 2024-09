Żona Krychowiaka postawiła sprawę jasno. Nowe doniesienia w sprawie potomstwa

Żona Krychowiaka usłyszała niewygodne pytanie. Odpowiada jasno

Wścibscy fani piłkarza i jego pięknej żony jednak nadal nie odpuszczają. Celia Jaunat zorganizowała właśnie sesję Q&A na swoim Instagramie. Wśród wielu pytań do influencerki padło także to o dzieci.

Być może Grzegorz Krychowiak zdecyduje się na dzieci, kiedy już na dobre zrezygnuje z profesjonalnego grania w piłkę nożną. Na to się jednak nie zanosi. Jak podają media - Polak już niebawem prawdopodobnie dołączy co cypryjskiego Anorthosisu Famagusta.

Jak na razie musi poczekać na testy medyczne do nowego klubu. Jeśli przejdzie je pozytywnie - a wiele na to wskazuje - czeka go jeszcze przynajmniej rok gry na boisku.