Witalij Kliczko zaskoczył wielu, gdy wszem i wobec ogłosił, że on i Natalia Kliczko rozwodzą się. Mimo że małżonkowie żyli osobno od lat, dla mnóstwa osób wciąż jawili się jako para niemal idealna. Po komunikacie byłego pięściarza opinia publiczna jeszcze bardziej zainteresowała się jego żoną i tym, co ona ma do powiedzenia w sprawie rozstania. Kobieta nie ma zamiaru milczeć i przedstawiła swój punkt widzenia.