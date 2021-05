Ewa Bilan-Stoch nie ma ostatnio czasu na dzielenie się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym. Żona trzykrotnego mistrza olimpijskiego oddaje się pracy, ale nie tylko. Czym jeszcze zajmuje się zapracowana Bilan-Stoch?

Ewa Bilan-Stoch dawno temu założyła profil na Instagramie, gdzie chętnie dzieliła się fotkami z życia prywatnego, a zwłaszcza z podróży.



W mediach społecznościowych była bardzo aktywna, ale do czasu. Od grudnia zeszłego roku nie opublikowała żadnego wpisu, co może martwić jej fanów.



Co zatem dzieje się z Ewą? Czy na dobre zrezygnowała z prowadzenia kanałów w internecie?

Kamil zdradza, czym obecnie zajmuje się jego żona

Można przypuszczać, że to tylko chwilowa przerwa, a żona Kamila ma po prostu ogrom pracy. Ostatnio skoczek zasugerował, że jego ukochana mocno zaangażowała się w dekorację ich wspólnego domu w Zębie i rzuciła się w szał kwiatowych zakupów.



Co za pogoda. Niby słońce, ale tylko kilka stopni na plusie. Krzak bzu doskonale wie, że jeszcze czeka go spotkanie ze śniegiem #takimamyklimat W tym roku chyba trzeba postawić na rośliny domowe. Co polecacie? Żona "zachorowała" na monstery

W następnym wpisie aktualizował temat i informował, że Ewa zaopatrzyła się już w cztery monstery.

Wszystkie biznesy Stochów

Ale oprócz spraw prywatnych Bilan-Stoch ma na głowie sporo biznesów.



We wrześniu 2013 roku założyła agencję marketingu sportowego Eve-nement Ski Jumping Team. Z jej usług korzystają Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Stefan Hula.



Czym konkretnie zajmuje się żona skoczka? Ze strony internetowej agencji dowiadujemy się, że ma dość szerokie kompetencje.

Zarządza i koordynuje realizację strategii rozwoju firmy. Powie, podpowie, dopowie i odpowie. Do perfekcji opanowała umiejętność podzielności uwagi. Współpracuje z przedstawicielami mediów i sama często sięga po aparat.

W listopadzie 2014 roku Ewa sfinalizowała kolejny projekt i wraz z mężem założyła klub sportowy Eve-nement Zakopane. W ten sposób ona i Kamil umożliwili młodym adeptom skoków narciarskich doskonalenie swoich umiejętności.

Z kolei w 2015 roku Stochowie ruszyli ze sklepem internetowym oferującym czapki i odzież zimową. Sklep rozwija się prężnie, a w marcu zakończyły się prace nad nową kolekcją.



Oprócz tego Ewa nadal zajmuje się fotografią. Dwa lata temu rozpoczęła współpracę ze znanymi sportowcami i na wyjątkowych zdjęciach udokumentowała dorobek medalowy wybitnych skoczków narciarskich. W zeszłym roku odbyła się wystawa fotografii.



