Polscy skoczkowie narciarscy dotarli już do Chin, gdzie wkrótce rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie.

Reprezentanci Polski na szczęście uzyskali negatywne wyniki testów na koronawirusa i na ten moment mogą w spokoju przyzwyczajać się do zmiany strefy czasowej oraz nadchodzącej rywalizacji.

Ewa Bilan-Stoch znów pisze na Twitterze

W kraju kibicują im najwierniejsi fani. To ich rodziny. Wśród nich jest żona trzykrotnego indywidualnego mistrza olimpijskiego - Ewa Bilan-Stoch, która od jakiegoś czasu udziela się na Twitterze.

Z okazji wylotu Kamila Stocha na jego kolejne igrzyska, kobieta zwróciła się do fanów, publikując nowy post.

"Stary mówi, że Wam machał, tylko czy patrzyliście na właściwy samolot?" - napisała Bilan-Stoch na swoim profilu.

Lot do Pekinu trwał prawie dziesięć godzin. Teraz skoczkowie z pewnością będą potrzebowali czasu na to, by zaaklimatyzować się we wiosce olimpijskiej. Pierwsze skoki Polacy oddadzą w sobotę, 5 lutego. To wtedy skoczkowie wezmą udział w oficjalnym treningu oraz w kwalifikacjach .