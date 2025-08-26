Kamil Stoch niemal na każdym kroku podkreśla, jak ważną osobą w jego życiu, także tym sportowym, jest jego ukochana żona Ewa Bilan-Stoch. Nie jest tajemnicą, że to ona sprawiła, że skoczek postanowił nie porzucać jeszcze kariery, choć było bliski podjęcia takiej decyzji.

Żona Stocha wkroczyła do akcji. To dzięki niej Kamil zmienił decyzję

"Tydzień po zakończeniu sezonu zrodził się pomysł, żeby dalej skakać na nartach, oczywiście za namową mojej małżonki. Zmotywowała mnie, żeby jeszcze zebrać się w sobie, podnieść głowę i spróbować jeszcze powalczyć, ostatkiem sił wykorzystać rezerwowe pokłady mocy. W dalszym ciągu czuję, że jest we mnie jeszcze niewykorzystane potencjał. Chcę to wszystko uzewnętrznić i odnieść sukces" - wyznał szczerze Kamil w wywiadzie dla skijumping.pl.

Sama Ewa - o czym może mało kto wie - także prężenie działa w świecie sportu. Wspólnie z mężem przed laty zaczęła prowadzić wszak klub KS Eve-nement Zakopane, gdzie w doskonałych warunkach mają możliwość trenować początkujący skoczkowie.

Ewa Bilan-Stoch miała powód do świętowania

Jakiś czas temu klub obchodził swoje 10-lecie. Z tej okazji Bilan-Stoch podzieliła się swoimi przemyśleniami i wspomnieniami.

"Ponad dziesięć lat prowadzenia klubu KS Eve-nement Zakopane. Dziesięć lat pracy, emocji, zdjęć, ale i wspólnych kilometrów. Planica to nasze szczególne miejsce - i znów wracam stąd z ogromną dawką motywacji, za co dziękuję trenerom, zawodnikom i mojemu bratu. Z tą ekipą można wszystko" - pisała szczęśliwa Ewa.

Choć trzeba dodać, że początki wcale nie wyglądały kolorowo. Żona Kamila przyznawała w jednym z wywiadów, że momentami było naprawdę trudno.

"Teraz wszyscy mówią, że fajnie, bo klub jest, ale zanim powstał, było naprawdę ciężko" - mówiła w rozmowie z portalem kubackiteam.pl.

Ewa Bilan-Stoch przerwała milczenie. W poniedziałek w nocy potwierdziła doniesienia

Od blisko miesiąca żona Kamila nie udzielała się już jednak w żaden sposób w mediach. Nie zamieszczała także niczego na swoich profilach społecznościowych, gdzie przecież wcześniej tak chętnie dzieliła się, chociażby pięknymi zdjęciami. Kobieta zajmuje się bowiem także profesjonalnie fotografią.

W poniedziałkową noc niespodziewanie zamieściła jednak nową relację na swoim Instagramie. Miała bowiem do przekazania fanom nie lada nowinę.

Żona Kamila opublikowała plakat z informacją o tym, że już 29 sierpnia w Zakopanem odbędzie się Puchar Tatr, który współorganizuje prowadzony przez nią Klub Sportowy Eve-nement. W programie przewidziano m.in. "konkursy skoków narciarskich, piknik rodzinny, wspólne kibicowanie oraz spotkanie z gościem specjalnym". Nie zdradzono jednak, kto nim będzie. Wydarzenie honorowym patronatem objął Kamil Stoch.

Sama Ewa pod zamieszczonym u siebie programem wydarzenia dodała jeszcze parę słów od siebie:

"Zapraszamy. Piątek, Średnia Krokiew. Zakopane" - potwierdziła doniesienia uradowana Ewa Bilan-Stoch.

Ewa Stoch przerwała milczenie na Instagramie. Miała do ogłoszenia nowinę /https://www.instagram.com/ewabilanstoch/ LUKASZ KALINOWSKI East News

Martyna Łukasik: Prezentów od kibiców już chyba uzbierało się na dwie walizki Polsat Sport Polsat Sport