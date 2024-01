Żona Jacka Kurskiego dość długo nie zabierała głosu na temat tego, co dzieje się wokół TVP. Najwyraźniej ma już jednak dość. Publicznie wystosowała komentarz, w którym odnosi się do rewolucji u nadawcy publicznego. Nie brakuje nawiązania do sportu. Wylicza błędy, jakie według niej popełnił następca jej męża. Wśród nich miały być decyzje dotyczące transmisji sportowych wydarzeń, w tym finału Ligi Mistrzów oraz gali Złotej Piłki. A to jeszcze nie wszystko.