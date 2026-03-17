Niemałe poruszenie wywołał angaż żony Kamila Grosickiego - Dominiki w Pogoni Szczecin. Klub ogłosił na początku marca, że została ona dyrektorką zarządzającą kobiecej sekcji klubu. Jak można było się spodziewać, dla części kibiców było to równoznaczne ze swego rodzaju nepotyzmem.

Dominika Grosicka musiała się tłumaczyć. Tak odpowiedziała na krytykę

Kobiecie zarzucano brak doświadczenia i kompetencji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele przykrych dla niej komentarzy.

"Czy to jest dobra informacja że kumoterstwo kwitnie w klubie? Nie mój cyrk i nie moje małpy ale jak dla mnie to nic dobrego", "To tym bardziej gablota będzie pusta", "Jest to tak żałosne, że aż śmieszne" - brzmiało tylko kilka z wpisów pod ogłoszeniem o angażu Dominiki Grosickiej.

Grosicka postanowiła odpowiedzieć na krytyczne komentarze w poniedziałek wieczorem na antenie CANAL+ przed spotkaniem Pogoni z Koroną Kielce.

Wszystkie słowa czy to poparcia, czy też "na nie" dają mi wiatr pod skrzydła. Bo ja wiem co robię i wiem też, co jest do zrobienia. Wkładam w to naprawdę całą swoją pasję, doświadczenie i chęci, żeby to wszystko wnieść na wyższy poziom.

Przyznała się tym samym do tego, że czyta negatywne komentarze pod swoim adresem i nie pozostaje na nie obojętna.

- Chcemy dać nową wartość, taką świeżość w drużynie kobiecej. Chcemy, żeby ten sport był rozpoznawalny, żeby kobieca piłka zyskała taki nowy ogląd i żeby kibice zaczęli przychodzić na stadion - dodała.

W bieżącym sezonie Ekstraligi kobiet Pogoń Szczecin radzi sobie przyzwoicie. Zajmuje ona po 13 spotkaniach trzecie miejsce i traci tylko pięć punktów do prowadzących Czarni Sosnowiec.

Kamil Grosicki z żoną Dominiką związany jest już 15 lat. Para pobrała się w październiku 2011 roku.

Dominika Grosicka Kasia Dzierzynska Newspix.pl

Kamil Grosicki Tomasz Kowalczuk East News

Dominika i Kamil Grosiccy Piotr Kucza Newspix.pl

