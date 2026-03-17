Żona Grosickiego w centrum burzy, w końcu nie wytrzymała. "Wiem, co robię"

Jakub Rzeźnicki

Dominika Grosicka jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich WAGs. Żona gwiazdy Pogoni Szczecin w ostatnim czasie znalazła się w centrum medialnej burzy w związku z jej angażem w klubie męża. Grosicka postanowiła odpowiedzieć na krytykę na antenie CANAL+ przed poniedziałkowym meczem Pogoni. Jej słowa odbiły się szerokim echem w mediach.

Dominika Grosicka - żona Kamila GrosickiegoFotokibit/East NewsEast News

Niemałe poruszenie wywołał angaż żony Kamila Grosickiego - Dominiki w Pogoni Szczecin. Klub ogłosił na początku marca, że została ona dyrektorką zarządzającą kobiecej sekcji klubu. Jak można było się spodziewać, dla części kibiców było to równoznaczne ze swego rodzaju nepotyzmem.

Kobiecie zarzucano brak doświadczenia i kompetencji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele przykrych dla niej komentarzy.

"Czy to jest dobra informacja że kumoterstwo kwitnie w klubie? Nie mój cyrk i nie moje małpy ale jak dla mnie to nic dobrego", "To tym bardziej gablota będzie pusta", "Jest to tak żałosne, że aż śmieszne" - brzmiało tylko kilka z wpisów pod ogłoszeniem o angażu Dominiki Grosickiej.

Grosicka postanowiła odpowiedzieć na krytyczne komentarze w poniedziałek wieczorem na antenie CANAL+ przed spotkaniem Pogoni z Koroną Kielce.

Wszystkie słowa czy to poparcia, czy też "na nie" dają mi wiatr pod skrzydła. Bo ja wiem co robię i wiem też, co jest do zrobienia. Wkładam w to naprawdę całą swoją pasję, doświadczenie i chęci, żeby to wszystko wnieść na wyższy poziom.
wyznała żona Kamila Grosickiego. 

Przyznała się tym samym do tego, że czyta negatywne komentarze pod swoim adresem i nie pozostaje na nie obojętna.

- Chcemy dać nową wartość, taką świeżość w drużynie kobiecej. Chcemy, żeby ten sport był rozpoznawalny, żeby kobieca piłka zyskała taki nowy ogląd i żeby kibice zaczęli przychodzić na stadion - dodała.

W bieżącym sezonie Ekstraligi kobiet Pogoń Szczecin radzi sobie przyzwoicie. Zajmuje ona po 13 spotkaniach trzecie miejsce i traci tylko pięć punktów do prowadzących Czarni Sosnowiec.

Kamil Grosicki z żoną Dominiką związany jest już 15 lat. Para pobrała się w październiku 2011 roku.

Kobieta w beżowym płaszczu trzyma mikrofon z logo CANAL+ na tle rozmytego stadionu, przygotowana do relacji sportowej.
Dominika GrosickaKasia DzierzynskaNewspix.pl
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce podczas meczu piłki nożnej, widoczna koncentracja na jego twarzy, w tle rozmazani kibice na trybunach.
Kamil GrosickiTomasz KowalczukEast News
mężczyzna w smokingu trzymający dużą statuetkę nagrodową oraz kobieta w eleganckim, brokatowym garniturze na tle ściany z logotypami sponsorów podczas gali sportowej
Dominika i Kamil GrosiccyPiotr KuczaNewspix.pl
