Żona Gortata urodziła dwa miesiące temu. Teraz pokazała, w jakiej jest formie
Żona Marcina Gortata, Żaneta Stanisławska-Gortat, zaledwie dwa miesiące temu urodziła parze syna, któremu nadano imię Marcin. To drugie dziecko Stanisławskiej - w poprzednim związku doczekała się córki. Teraz psycholożka postanowiła pokazać, jak się czuje po siedmiu tygodniach od porodu. Wstawiła zdjęcie i wszystko od razu się wyjaśniło.
"Minęło już kilka tygodni od chwili, kiedy po raz drugi zostałam mamą. Czas płynie inaczej. Wolniej. Uważniej. Jestem spełniona. Bardziej miękka, a jednocześnie jeszcze silniejsza. Mam córkę, mam syna… i oczywiście mojego futrzastego synka. Czuję spełnienie. Takie ciche, dojrzałe. Delektuję się tym czasem, pozwalam sobie być tu i teraz" - pisała przed dwoma tygodniami Żaneta Stanisławska-Gortat. Teraz postanowiła pokazać, w jakiej jest formie.
Żona Gortata pokazała, jak się czuje pod dwóch miesiącach od porodu
Przed siedmioma tygodniami na Instagramie Żanety Stanisławskiej-Gortat pokazało się zdjęcie, na którym widać było maleńką rączkę dziecka w jej dłoni. W ten sposób postanowiła w mediach społecznościowych pochwalić się narodzinami swojego syna, Marcina Gortata Juniora. W komentarzach posypały się gratulacje.
Później gwiazda postanowiła nie spoczywać na laurach. Trochę odpoczęła i... wzięła się do pracy. Już 5 marca zaliczyła wizytę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by rozmawiać o zawodzie kosmetologa, a teraz, jak się okazało, postanowiła wrócić do dobrej sportowej formy.
Żona Gortata pokazała zdjęcie z siłowni
W ciągu zaledwie siedmiu tygodni od porodu Żaneta Stanisławska-Gortat nie tylko kontynuowała ćwiczenia na siłowni, ale pochwaliła się również przejściem jednego z ważnych dla niej w kontekście wysiłku fizycznego etapów.
Wyjaśniła, że w trakcie ciąży ćwiczyła siłowo, ale odpuściła kardio, a teraz przekroczyła kamień milowy. "W ciąży ćwiczyłam siłowo regularnie. Kardio zostało zawieszone, dziś już mogę skakać" - chwaliła się, zaznaczając, że od porodu minęło jedynie siedem tygodni. Przy okazji pokazała swoją sylwetkę. Widać, że gwiazda szybko wróci do wymarzonej formy.