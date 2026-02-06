Żona Gołoty nie wytrzymała. Już dość, dosadna reakcja ws. tych plotek o mężu

Od dawna krążą spekulacje na temat domniemanej nici sympatii, która miała przed laty połączyć Andrzeja Gołotę i jednego z najbardziej znanych polskich gangsterów Andrzeja Kolikowskiego. "Pershing" kręcił się wokół legendarnego pięściarza, niejednokrotnie zasiadał też wśród publiczności podczas walk "Andrew".

Sam sportowiec ucinał plotki i krótko objaśniał charakter relacji. "'Pershing' nie był moim przyjacielem. Znaliśmy się i tyle" - deklarował Gołota w rozmowie z Robertem Małolepszym. Kim zatem był dla niego Kolikowski? "Kibicem. Bardzo wiernym. Bywał na moich walkach. Miałem wielu takich. Nikogo nie pytałem, czym zajmuje się w życiu" - przekonywał.

Podpytywany o to, dlaczego podczas jego walki z Timem Whiterspoonem we Wrocławiu gangster nie tylko siedział w pierwszym rzędzie, ale też legitymował się identyfikatorem Team Gołota, nie krył zaskoczenia. "Naprawdę?" - nie dowierzał.

Słowo, nie wiem dlaczego. Znaliśmy się, czasem rozmawialiśmy, ale to tyle. Może Ziggy [Rozalski, przez wiele lat menedżer i przyjaciel Andrzeja Gołoty - przyp. red] mu dał

Teraz jednak temat powraca. A wszystko w dość zaskakujących okolicznościach, bo za sprawą... komentarza pod najnowszym zdjęciem opublikowanym przez Mariolę Gołotę w mediach społecznościowych.

Dosadna riposta Marioli Gołoty. Nie mogła tego przemilczeć

Marioła Gołota od dawna prowadzi w mediach społecznościowych profil, za pośrednictwem którego daje fanom pięściarza znać, co u niego słychać. W zeszłym roku przekazała, że mąż zmaga się z problemami zdrowotnymi, które zakończyły się wizytą w szpitalu w Kielcach, a potem w Warszawie. Kibice zmartwili się nie na żarty.

Jak później ujawniła Arturowi Gacowi żona wybitnego pięściarza, wszystko zaczęło się od momentu, w którym zmarła mama Gołoty. Później emerytowany sportowiec uszkodził sobie rękę. Oba te wydarzenia wpłynęły na to, że zaniedbał swoją aktywność. Podczas jego wizyty w Polsce okazało się, że cierpi na zatorowość płucną i arytmię. Na szczęście interwencja i polskich i później amerykańskich lekarzy sprawiła, że sytuację udało się opanować. Mariola Gołota skierowała ciepłe słowa pod adresem polskiego personelu szpitalnego.

Z tej choroby męża mam takie doświadczenie, że o ile w Ameryce w wielu sytuacjach liczy się, byle tylko szybko-szybko i po wizycie, tak w Polsce lekarze słuchają, co się mówi. To znaczy brali pod uwagę nasze obserwacje, licząc się z moimi troskami i obawami

Od grudnia na profilu żony Andrzeja Gołoty panowała cisza. Przerwana została jednak teraz. Okazuje się, że pięściarz istotnie na powrót zaczął dbać o aktywność fizyczną. Wybrał się nawet na narty. "Siedmiu Wspaniałych" - tak pani Mariola podpisała najnowszą fotografię z Lake Dillon w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy od życzliwych kibiców. Była także jedna uszczypliwość. "Pershing robił zdjęcie?" - wypalił jeden z internautów. Mariola Gołota nie pozostawiła tego bez odpowiedz. "Nie, ale bardzo prosił, by zwiększył Pan dawkę tych blado-żółtych tabletek z literka CC" - dosadnie ucięła wszelką dyskusję.

Andrzej Gołota z małżonką Mariolą MAREK BARCZYŃSKI East News

Mariola i Andrzej Gołotowie Jan Bielecki East News

Andrzej Gołota Marcin Golba AFP

