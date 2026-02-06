Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żona Gołoty nie wytrzymała. Już dość, dosadna reakcja ws. tych plotek o mężu

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Od grudnia Mariola Gołota milczała w sieci. Teraz jednak opublikowała nowe zdjęcie męża, które może napawać optymizmem. Zwłaszcza w kontekście zeszłorocznych informacji o problemach zdrowotnych legendarnego pięściarza. Pod wpisem pojawił się uszczypliwy komentarz odnoszący się do krążących od lat spekulacji. Żona sportowca na niego odpowiedziała i dosadnie zripostowała internautę.

Trójka dorosłych osób, elegancko ubranych, wchodzi do pomieszczenia przez otwarte drzwi, kobieta na pierwszym planie uśmiecha się i opuszcza rękę w dół.
Andrzej Gołota, Mariola GołotaFOT. MAREK BICZYK / newspix.plNewspix.pl

Od dawna krążą spekulacje na temat domniemanej nici sympatii, która miała przed laty połączyć Andrzeja Gołotę i jednego z najbardziej znanych polskich gangsterów Andrzeja Kolikowskiego. "Pershing" kręcił się wokół legendarnego pięściarza, niejednokrotnie zasiadał też wśród publiczności podczas walk "Andrew".

Sam sportowiec ucinał plotki i krótko objaśniał charakter relacji. "'Pershing' nie był moim przyjacielem. Znaliśmy się i tyle" - deklarował Gołota w rozmowie z Robertem Małolepszym. Kim zatem był dla niego Kolikowski? "Kibicem. Bardzo wiernym. Bywał na moich walkach. Miałem wielu takich. Nikogo nie pytałem, czym zajmuje się w życiu" - przekonywał.

Podpytywany o to, dlaczego podczas jego walki z Timem Whiterspoonem we Wrocławiu gangster nie tylko siedział w pierwszym rzędzie, ale też legitymował się identyfikatorem Team Gołota, nie krył zaskoczenia. "Naprawdę?" - nie dowierzał.

Słowo, nie wiem dlaczego. Znaliśmy się, czasem rozmawialiśmy, ale to tyle. Może Ziggy [Rozalski, przez wiele lat menedżer i przyjaciel Andrzeja Gołoty - przyp. red] mu dał
- zastanawiał się.

Teraz jednak temat powraca. A wszystko w dość zaskakujących okolicznościach, bo za sprawą... komentarza pod najnowszym zdjęciem opublikowanym przez Mariolę Gołotę w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Olimpijskie stroje Polaków budzą kontrowersje
Polacy

Wpadka ze strojami Polaków na igrzyskach? Ekspert wszczyna alarm

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Dosadna riposta Marioli Gołoty. Nie mogła tego przemilczeć

    Marioła Gołota od dawna prowadzi w mediach społecznościowych profil, za pośrednictwem którego daje fanom pięściarza znać, co u niego słychać. W zeszłym roku przekazała, że mąż zmaga się z problemami zdrowotnymi, które zakończyły się wizytą w szpitalu w Kielcach, a potem w Warszawie. Kibice zmartwili się nie na żarty.

    Jak później ujawniła Arturowi Gacowi żona wybitnego pięściarza, wszystko zaczęło się od momentu, w którym zmarła mama Gołoty. Później emerytowany sportowiec uszkodził sobie rękę. Oba te wydarzenia wpłynęły na to, że zaniedbał swoją aktywność. Podczas jego wizyty w Polsce okazało się, że cierpi na zatorowość płucną i arytmię. Na szczęście interwencja i polskich i później amerykańskich lekarzy sprawiła, że sytuację udało się opanować. Mariola Gołota skierowała ciepłe słowa pod adresem polskiego personelu szpitalnego.

    Z tej choroby męża mam takie doświadczenie, że o ile w Ameryce w wielu sytuacjach liczy się, byle tylko szybko-szybko i po wizycie, tak w Polsce lekarze słuchają, co się mówi. To znaczy brali pod uwagę nasze obserwacje, licząc się z moimi troskami i obawami
    - przekazała.

    Od grudnia na profilu żony Andrzeja Gołoty panowała cisza. Przerwana została jednak teraz. Okazuje się, że pięściarz istotnie na powrót zaczął dbać o aktywność fizyczną. Wybrał się nawet na narty. "Siedmiu Wspaniałych" - tak pani Mariola podpisała najnowszą fotografię z Lake Dillon w stanie Kolorado w Stanach Zjednoczonych.

    Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy od życzliwych kibiców. Była także jedna uszczypliwość. "Pershing robił zdjęcie?" - wypalił jeden z internautów. Mariola Gołota nie pozostawiła tego bez odpowiedz. "Nie, ale bardzo prosił, by zwiększył Pan dawkę tych blado-żółtych tabletek z literka CC" - dosadnie ucięła wszelką dyskusję.

    Zobacz również:

    Janja Lesar, Katarzyna Zillmann
    Sportowe życie

    A jednak to nie plotki ws. Zillmann i Lesar. Janja oficjalnie potwierdza. "Kochamy się"

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Mężczyzna ubrany w koszulkę z emblematami sportowymi i polską flagą siedzi obok kobiety w białej marynarce, oboje zamieniają się szeptem podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne są logo telewizji i plakaty miasta.
    Andrzej Gołota z małżonką Mariolą MAREK BARCZYŃSKIEast News
    Dwie osoby stoją obok siebie na tle zielonej ściany, kobieta w jasnym płaszczu z ciemnymi włosami uśmiecha się, mężczyzna w ciemnej koszulce spogląda przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy.
    Mariola i Andrzej GołotowieJan BieleckiEast News
    Andrzej Gołota
    Andrzej GołotaMarcin GolbaAFP
    Kamil Łączyński: Jest mi trochę wstyd, bo uważam, że ten zespół nie powinien tak grać. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja