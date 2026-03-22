Żona Fissette'a przekazała wiadomość ws. trenera Świątek. Szczególny dzień dla Wima

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Ostatnie dni są gorące dla obozu Igi Świątek. Po tym, jak nasza reprezentantka odpadła z turnieju WTA 1000 w Miami już na etapie drugiej rundy, po sensacyjnej porażce z Magdą Linette, rozpoczęły się szerokie spekulacje na temat przyszłości członków sztabu Raszynianki, w tym jej głównego trenera - Wima Fissette'a. Dziś belgijski szkoleniowiec ma jednak powody do świętowania. Z radosną i pełną emocji wiadomością pospieszyła również jego żona.

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od października 2024 roku
Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od października 2024 roku

Przełom sezonów 2025 i 2026 jest bardzo trudny dla Igi Świątek oraz jej sztabu. Raszynianka osiąga wyniki poniżej własnych oczekiwań, na dodatek mocno szwankuje jej gra. Po świetnych fragmentach wpada w dołki, z których trudno jest się jej podnieść. Taki schemat przytrafił się m.in. w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, kiedy 24-latka walczyła o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Miami. Jej przeciwniczką była wówczas koleżanka z reprezentacji - Magda Linette.

    Trzecia rakieta świata pewnie triumfowała w pierwszym secie, ale od drugiej partii zaczęły się dziać złe rzeczy z jej perspektywy. Nie mogła przełamać serwisu Poznanianki, co niekorzystnie wpływało na mistrzynię Wimbledonu 2025. Doszło do tego, że to 34-latka lepiej wytrzymała kluczowe fragmenty spotkania. Świątek okazywała pewne oznaki bezradności na korcie, nie pomogły nawet liczne instrukcje wysyłane z boksu Igi. Ostatecznie to Linette cieszyła się z sensacyjnego zwycięstwa 1:6, 7:5, 6:3.

      Niepowodzenie Raszynianki na tak wczesnym etapie turnieju od razu wywołało falę spekulacji na temat zmian w jej teamie. Wszakże sama przyznała w pomeczowym wywiadzie, że tak źle nie czuła się od mniej więcej pięciu lat. Zaczęto się zastanawiać czy sześciokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych nie powinna dokonać zmian w swoim sztabie. Głównie mówiło się przede wszystkim o nazwiskach Wima Fissette'a oraz Darii Abramowicz.

      Dla każdego z nich to nie jest łatwy czas. Dziś belgijski trener ma jednak wyjątkową odskocznię od tego, co działo się w ostatnich dniach na korcie. A to dlatego, że na 22 marca przypadają 46. urodziny szkoleniowca Świątek. Z relacji jego żony Jasmien Clijsner możemy się dowiedzieć, że Fissette spędza ten wyjątkowy dzień w towarzystwie najbliższej rodziny. Oprócz małżonki towarzyszy mu dwójka ich synów, którzy również przylecieli na Sunshine Double.

        Żona Fissette'a pospieszyła z życzeniami. Wyjątkowy dzień dla Wima

        Rodzina stanowi ważną część w życiu Belga. Gdy tylko ma wolny czas, chętnie wciela się w rolę tenisowego trenera dla Arthura i Louisa. Informacje o niezwykłej troskliwości Wima potwierdziła dziś również jego żona. Za pośrednictwem relacji na Instagramie zamieściła komunikat ze specjalnymi życzeniami dla swojego męża. "Wszystkiego najlepszego dla mojego najlepszego przyjaciela, mojego wsparcia, wspaniałego mężusia i najcudowniejszego taty. Zasługujesz na cały świat" - przekazała Jasmien Clijsner.

        Mężczyzna w białej koszulce i czapce stoi z dwójką chłopców i małym psem na tle drzew z liśćmi w jesiennych kolorach; wszyscy uśmiechają się i pozują do zdjęcia, chłopcy mają na sobie okulary przeciwsłoneczne.
        Jasmien Clijsner, żona Wima Fissette'a, przekazała urodzinowe życzenia dla trenera Igi ŚwiątekJasmien Clijsner - screen z Instagramamateriał zewnętrzny

        Już wkrótce przekonamy się czy Świątek podejmie jakieś decyzje personalne w związku z ostatnimi niepowodzeniami. Raszynianka jest zgłoszona do turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który rozpocznie się 13 kwietnia. Teoretycznie Iga może wystąpić wcześniej w Gliwicach, podczas meczu Polska - Ukraina w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Póki co nie została jednak zgłoszona do składu naszej reprezentacji. Ostateczną decyzję 24-latki w tej sprawie poznamy w ciągu najbliższych dni. Jak poinformowała jej PR Manager Daria Sulgostowska, mistrzyni Wimbledonu 2025 ma ją przekazać osobiście.

