Przełom sezonów 2025 i 2026 jest bardzo trudny dla Igi Świątek oraz jej sztabu. Raszynianka osiąga wyniki poniżej własnych oczekiwań, na dodatek mocno szwankuje jej gra. Po świetnych fragmentach wpada w dołki, z których trudno jest się jej podnieść. Taki schemat przytrafił się m.in. w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, kiedy 24-latka walczyła o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Miami. Jej przeciwniczką była wówczas koleżanka z reprezentacji - Magda Linette.

Trzecia rakieta świata pewnie triumfowała w pierwszym secie, ale od drugiej partii zaczęły się dziać złe rzeczy z jej perspektywy. Nie mogła przełamać serwisu Poznanianki, co niekorzystnie wpływało na mistrzynię Wimbledonu 2025. Doszło do tego, że to 34-latka lepiej wytrzymała kluczowe fragmenty spotkania. Świątek okazywała pewne oznaki bezradności na korcie, nie pomogły nawet liczne instrukcje wysyłane z boksu Igi. Ostatecznie to Linette cieszyła się z sensacyjnego zwycięstwa 1:6, 7:5, 6:3.

Niepowodzenie Raszynianki na tak wczesnym etapie turnieju od razu wywołało falę spekulacji na temat zmian w jej teamie. Wszakże sama przyznała w pomeczowym wywiadzie, że tak źle nie czuła się od mniej więcej pięciu lat. Zaczęto się zastanawiać czy sześciokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych nie powinna dokonać zmian w swoim sztabie. Głównie mówiło się przede wszystkim o nazwiskach Wima Fissette'a oraz Darii Abramowicz.

Dla każdego z nich to nie jest łatwy czas. Dziś belgijski trener ma jednak wyjątkową odskocznię od tego, co działo się w ostatnich dniach na korcie. A to dlatego, że na 22 marca przypadają 46. urodziny szkoleniowca Świątek. Z relacji jego żony Jasmien Clijsner możemy się dowiedzieć, że Fissette spędza ten wyjątkowy dzień w towarzystwie najbliższej rodziny. Oprócz małżonki towarzyszy mu dwójka ich synów, którzy również przylecieli na Sunshine Double.

Żona Fissette'a pospieszyła z życzeniami. Wyjątkowy dzień dla Wima

Rodzina stanowi ważną część w życiu Belga. Gdy tylko ma wolny czas, chętnie wciela się w rolę tenisowego trenera dla Arthura i Louisa. Informacje o niezwykłej troskliwości Wima potwierdziła dziś również jego żona. Za pośrednictwem relacji na Instagramie zamieściła komunikat ze specjalnymi życzeniami dla swojego męża. "Wszystkiego najlepszego dla mojego najlepszego przyjaciela, mojego wsparcia, wspaniałego mężusia i najcudowniejszego taty. Zasługujesz na cały świat" - przekazała Jasmien Clijsner.

Jasmien Clijsner, żona Wima Fissette'a, przekazała urodzinowe życzenia dla trenera Igi Świątek

Już wkrótce przekonamy się czy Świątek podejmie jakieś decyzje personalne w związku z ostatnimi niepowodzeniami. Raszynianka jest zgłoszona do turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który rozpocznie się 13 kwietnia. Teoretycznie Iga może wystąpić wcześniej w Gliwicach, podczas meczu Polska - Ukraina w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Póki co nie została jednak zgłoszona do składu naszej reprezentacji. Ostateczną decyzję 24-latki w tej sprawie poznamy w ciągu najbliższych dni. Jak poinformowała jej PR Manager Daria Sulgostowska, mistrzyni Wimbledonu 2025 ma ją przekazać osobiście.

