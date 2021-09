Emocje po siatkarskich zmaganiach powoli już opadają, ale wokół reprezentantów wciąż panuje głośna atmosfera. Okazuje się, że zainteresowanie dotyczy nie tylko samych zawodników, ale także ich najbliższych.

W sieci zrobiło się właśnie głośno za sprawą filmów, które na Instagramie opublikowała żona Fabiana Drzyzgi - Monika. Wybranka serca Polaka postanowiła skomentować zachowania niektórych fanów, które skategoryzowała jako hejt.

"Chcecie znać prawdę o żonach siatkarzy? My też jesteśmy ludźmi, nie małpami w zoo do oceniania. Dlaczego, k*, nie oceniacie żon lekarzy? To my jesteśmy zawsze te głupie, lecące na hajs" - powiedziała Monika Drzyzga.

Monika Drzyzga ostro do fanów

Kobieta dodała, że w krótkim czasie może zmienić swój wygląd na przykład za sprawą makijażu. Nie robi tym nikomu krzywdy. "A wy jesteście zgnici" - dodała partnerka siatkarza, zwracając się do części ze swoich obserwujących.

Żona Drzyzgi nadmieniła też, że coraz częściej boi się pokazywać bez makijażu. Wszystko przez falę niemiłych komentarzy.

"Zawsze miałam bardzo niską samoocenę. Tyle, ile łez wylałam o to, że nie akceptowałam siebie, to jak wyglądam, to tylko ja wiem. Do tej pory walczę z akceptacją siebie. Zrobili mi to ludzie, którzy wyrażali swoje poglądy, bo przecież jest wolność słowa" - powiedziała jeszcze Monika Drzyzga.

