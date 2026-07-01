Żona Boruca rozpętała burzę. Nie jest jedyna, Polacy wściekli

Sara Boruc-Mannei od lat udowadnia, że swoją popularność zawdzięcza nie sławnemu mężowi, a własnej ciężkiej pracy i osiągnięciom. Kobieta spełnia się w roli projektantki mody, a jej kreacje noszą celebrytki z całego świata, w tym m.in. Gigi Hadid, Hailey Bieber, Leonie Hanne i Priyanka Chopra Jonas.

Choć przeważnie w mediach społecznościowych polska WAG piłkarska chwali się osiągnięciami swojej modowej marki, tym razem zamieściła w sieci wpis o nieco innej tematyce. 39-latka postanowiła bowiem podzielić się ze światem bardzo przykrym doświadczeniem.

Boruc-Mannei na InstaStories zamieściła wpis, w którym opowiedziała, że podczas ostatniej podróży jedną z polskim linii lotniczych zgubiono jej bagaż. "Aplikacja do zgłaszania zaginionego bagażu od wczoraj nie wie, gdzie mój bagaż się znajduje, a infolinia rozłącza się po minucie oczekiwania na połączenie z konsultantem. Jak i kiedy mogę się w takim razie dowiedzieć, gdzie jest mój bagaż i jakim cudem nadal tego nie wiecie?" - żaliła się.

Wpis projektantki wywołał ogromne poruszenie, a internauci zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami. Wielu z nich nie kryło rozżalenia.

Sara Boruc-Mannei dopiero się rozkręca. A Artur Boruc już na sportowej emeryturze

Podczas gdy Sara Boruc-Mannei rozkręca swój biznes i zyskuje coraz większą rozpoznawalność w branży modowej, jej ukochany korzysta ze sportowej emerytury. Na zakończenie kariery reprezentacyjnej Artur Boruc zdecydował się już w marcu 2017 roku, a kilka miesięcy później zaliczył ostatni występ w biało-czerwonych barwach zaliczył podczas meczu z Urugwajem.

W kolejnych latach piłkarz kontynuował jeszcze karierę klubową, aż w maju 2022 roku ogłoszono jego odejście z Legii Warszawa. W lipcu tego samego roku zaliczył ostatni występ jako zawodnik "Legionistów" podczas "King's Party" - tego dnia polska ekipa zmierzyła się z Celtikiem Glasgow, a więc klubem, w którym Boruc występował w przeszłości.

Sara Boruc Tomasz Zukowski/East News East News

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