Żona Boruca robi furorę w branży modowej. Mało kto pamięta, jak zaczynała

Sara Boruc-Mannei to jedna z barwniejszych postaci w gronie polskich WAGs sportowych. 40-latka od zawsze interesowała się modą i swego czasu pracowała nawet jako stylistka. Ostatecznie doszła do wniosku, że pisany jest jej sukces w branży modowej i postanowiła spróbować swoich sił jako projektantka. Dziś jej kreacje noszą takie gwiazdy jak m.in. modela Gigi Hadid, aktorka Simone Ashley i piosenkarka Alicia Keys. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że "debiut" w świecie show-biznesu żona Artura Boruca zaliczyła jeszcze będąc nastolatką i nie miało to absolutnie żadnego związku z modą.

Sara Boruc-Mannei chciała zostać piosenkarką. Teraz podbija branżę modową

Na wieku nastoletnim Sara Boruc-Mannei interesowała się muzyką i w 2002 roku - w wieku zaledwie 17 lat - postanowiła zgłosić się na casting do "Idola". W tamtym czasach był to jeden z najważniejszych programów muzycznych w Polsce, przyciągającym tysiące młodych ludzi marzących o karierze w muzyce. Piłkarskiej WAG ostatecznie nie udało się wygrać programu. Wówczas najlepszy okazał się Krzysztof Zalewski, który dziś jest jedną z największych gwiazd polskiej estrady.

W jednym z odcinków podcastu Agnieszki Woźniak-Starak, zatytułowanym "Oświeceni Hedoniści", Sara opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z "Idolem". Wyjawiła, że był to dla niej niezwykle stresujący czas, pełen niepokoju i wyzwań. "Byłam chyba najmłodsza w tej edycji. (...) To było takie sobie przeżycie. Tak sobie dzisiaj o tym myślę i budzi to we mnie niepokój. Ale czegoś mnie to nauczyło" - mówiła w rozmowie z Woźniak-Starak.

W 2018 roku Sara Boruc-Mannei wydała swój debiutancki album pod tytułem "LoVe On Your Own". Na płycie znalazło się 13 utworów, w tym dwa single: "Łapię tlen" oraz “Juice". Niestety, ostatecznie żonie Artura Boruca nie udało się pójść w ślady m.in. Mariny Łuczenko-Szczęsnej i podbić polską branżę muzyczną. Po zakończeniu przygody z muzyką, Sara Boruc skupiła się na innych pasjach i ostatecznie zyskała popularność jako projektantka mody. Jej talent do projektowania sprawił, że Sara stała się ikoną stylu. Reklama

