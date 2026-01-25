Żona Błaszczykowskiego skradła show na gali. Trudno oderwać wzrok

Jakub Błaszczykowski i Agata Błaszczykowska od lat tworzą jedną z najbardziej zgodnych i dyskretnych par w polskim świecie sportu. On - były kapitan reprezentacji Polski, legenda kadry i piłkarz, który zapisał się w historii nie tylko talentem, ale i charakterem. Ona - jego wieloletnia partnerka i żona, stojąca zawsze nieco z boku, z dala od medialnego zgiełku, konsekwentnie chroniąca prywatność swojej rodziny.

Historia ich związku sięga jeszcze czasów młodości Jakuba, długo przed największymi sukcesami sportowymi. Agata była z nim zarówno wtedy, gdy kariera nabierała rozpędu, jak i w momentach trudnych, naznaczonych kontuzjami czy życiowymi wyzwaniami. Para pobrała się w 2010 roku i od tamtej pory konsekwentnie buduje wspólne życie z dala od show-biznesu, stawiając na stabilność i normalność.

Agata Błaszczykowska zachwyciła u boku męża na Gali Tygodnika "Piłka Nożna"

Małżonka byłego piłkarza od zawsze unika blasku fleszy i bardzo rzadko pojawia się na czerwonych dywanach. Choć bez wątpienia mogłaby regularnie gościć na branżowych eventach, wybiera spokojniejsze życie, skupione na rodzinie. Od czasu do czasu robi jednak wyjątki i nie inaczej było w tym przypadku.

W sobotę odbyła się coroczna Gala Tygodnika "Piłka Nożna", na której nie zabrakło największych gwiazd polskiego futbolu. Na czerwonym dywanie pojawił się m.in. Jakub Błaszczykowski w towarzystwie żony Agaty. Były reprezentant Polski rzadko pokazuje się publicznie z ukochaną, dlatego ich wspólne wyjście od razu przyciągnęło uwagę. Trudno było oderwać wzrok.

Jakub Błaszczykowski na ten wieczór w Warszawie postawił na klasykę, wybierając czarny garnitur i białą koszulę. Jego małżonka zaprezentowała się w długiej, czarnej, połyskującej sukni z efektownym dekoltem, która dodała całości elegancji i klasy. Małżeństwo, które zazwyczaj stroni od medialnego rozgłosu, tego wieczoru wyglądało niezwykle stylowo i bez wątpienia skradło show.

Jakub i Agata Błaszczykowscy AKPA AKPA

Podczas gali wręczono nagrody w dziewięciu kategoriach. Tytuł Piłkarza Roku trafił do Roberta Lewandowskiego, a Piłkarką Roku została Ewa Pajor. Jednak dla wielu to właśnie obecność Agaty Błaszczykowskiej była jednym z najmocniejszych akcentów wieczoru.

Jakub Błaszczykowski, Agata Błaszczykowska Piętka Mieszko AKPA

Jakub Błaszczykowski z żoną Agatą Mieszko Pietka AKPA

