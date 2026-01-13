Żona Jakuba Błaszczykowskiego, choć trwa przy męża od wielu lat, raczej unika reflektorów i celebryckich imprez. W odróżnieniu do wielu WAGs nie prowadzi również publicznego profilu w mediach społecznościowych, a z cienia wychodzi naprawdę rzadko. Właśnie teraz zrobiła wyjątek i pojawiła się wraz z emerytowanym piłkarzem na Gali Mistrzów Sportu. Od razu przyciągnęła uwagę.

Tak dziś wygląda żona Jakuba Błaszczykowskiego. Olśniła na Gali Mistrzów Sportu

Agata i Jakub Błaszczykowscy pojawili się razem na czerwonym dywanie w Teatrze Wielkim, gdzie odbyła się Gala Mistrzów Sportu i ogłoszenie wyników Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jednego przedstawiciela piłki nożnej, Roberta Lewandowskiego. Z kolei Sportowcem Roku ogłoszono Klaudię Zwolińską, mistrzynię świata w kajakarstwie górskim.

Błaszczykowska wystąpiła w klasycznej czarnej kreacji z długością do ziemi i z dość głębokim rozcięciem na nodze. Ci, którzy nie widzieli jej bardzo dawno, mogli na pierwszy rzut oka jej nie rozpoznać, wszak przeszła metamorfozę, jeśli chodzi o wizerunek. Już nie jest blondynką, jak to było przez lata, a brunetką.

Wcześniej żona Błaszczykowskiego pokazała się kibicom w 2023 roku, przy okazji pożegnalnego meczu męża Kuby w reprezentacji Polski. Nakierowano na nią telewizyjne kamery, gdy po zejściu z boiska mąż wpadł w jej ramiona. "Na koniec najważniejsza jest rodzina. Błaszczykowski odegrał wielką rolę jako reprezentant. Brawo Kuba" - opisywał wówczas Zbigniew Boniek na platformie X.

"Błaszczu" i Agata poznali się 21 lat temu, a małżeństwem są od czerwca 2010 roku. Para doczekała się trojga dzieci, dwóch córek: Oliwii i Leny oraz syna Fabiana. "Wiedziałam, na co się decyduję, wychodząc za Kubę. Taka jest nasza rola: siedzieć w domu, grzecznie, dzielnie czekać na męża i wspierać go w każdej sytuacji. Nie jest lekko, ale takie życie ma swoje plusy i minusy" - tak Agata Błaszczykowska podsumowywała związek z piłkarzem w "Pytaniu na śniadanie" w 2012 roku.

Jakub Błaszczykowski z żoną Agatą JACEK WOJCIKOWSKI/FOTOPYK Newspix.pl

Jakub Błaszczykowski z żoną Agatą Radosław NAWROCKI Agencja FORUM

Jakub Błaszczykowski i jego żona w rozmowie z Radosławem Majdanem Piętka Mieszko AKPA

Agata Błaszczykowska, 2017 rok AKPA AKPA