Żona Błaszczykowskiego już tak nie wygląda. Niektórzy mogą się zdziwić
Choć na zmianę wizerunku Agata Błaszczykowska zdecydowała się dłuższy czas temu, przez to, że bardzo rzadko pokazuje się publicznie, fakt ten mógł umknąć kibicom. Zatem gdy żona piłkarza pojawiła się u jego boku na Gali Mistrzów Sportu, niektórzy mogli się zdziwić. Ukochana "Błaszcza" przyciągnęła wzrok i uwagę fotoreporterów.
Żona Jakuba Błaszczykowskiego, choć trwa przy męża od wielu lat, raczej unika reflektorów i celebryckich imprez. W odróżnieniu do wielu WAGs nie prowadzi również publicznego profilu w mediach społecznościowych, a z cienia wychodzi naprawdę rzadko. Właśnie teraz zrobiła wyjątek i pojawiła się wraz z emerytowanym piłkarzem na Gali Mistrzów Sportu. Od razu przyciągnęła uwagę.
Tak dziś wygląda żona Jakuba Błaszczykowskiego. Olśniła na Gali Mistrzów Sportu
Agata i Jakub Błaszczykowscy pojawili się razem na czerwonym dywanie w Teatrze Wielkim, gdzie odbyła się Gala Mistrzów Sportu i ogłoszenie wyników Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jednego przedstawiciela piłki nożnej, Roberta Lewandowskiego. Z kolei Sportowcem Roku ogłoszono Klaudię Zwolińską, mistrzynię świata w kajakarstwie górskim.
Błaszczykowska wystąpiła w klasycznej czarnej kreacji z długością do ziemi i z dość głębokim rozcięciem na nodze. Ci, którzy nie widzieli jej bardzo dawno, mogli na pierwszy rzut oka jej nie rozpoznać, wszak przeszła metamorfozę, jeśli chodzi o wizerunek. Już nie jest blondynką, jak to było przez lata, a brunetką.
Wcześniej żona Błaszczykowskiego pokazała się kibicom w 2023 roku, przy okazji pożegnalnego meczu męża Kuby w reprezentacji Polski. Nakierowano na nią telewizyjne kamery, gdy po zejściu z boiska mąż wpadł w jej ramiona. "Na koniec najważniejsza jest rodzina. Błaszczykowski odegrał wielką rolę jako reprezentant. Brawo Kuba" - opisywał wówczas Zbigniew Boniek na platformie X.
"Błaszczu" i Agata poznali się 21 lat temu, a małżeństwem są od czerwca 2010 roku. Para doczekała się trojga dzieci, dwóch córek: Oliwii i Leny oraz syna Fabiana. "Wiedziałam, na co się decyduję, wychodząc za Kubę. Taka jest nasza rola: siedzieć w domu, grzecznie, dzielnie czekać na męża i wspierać go w każdej sytuacji. Nie jest lekko, ale takie życie ma swoje plusy i minusy" - tak Agata Błaszczykowska podsumowywała związek z piłkarzem w "Pytaniu na śniadanie" w 2012 roku.