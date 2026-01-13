Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żona Błaszczykowskiego już tak nie wygląda. Niektórzy mogą się zdziwić

Choć na zmianę wizerunku Agata Błaszczykowska zdecydowała się dłuższy czas temu, przez to, że bardzo rzadko pokazuje się publicznie, fakt ten mógł umknąć kibicom. Zatem gdy żona piłkarza pojawiła się u jego boku na Gali Mistrzów Sportu, niektórzy mogli się zdziwić. Ukochana "Błaszcza" przyciągnęła wzrok i uwagę fotoreporterów.

Dwie młode kobiety ubrane w biało-czerwone koszulki z godłem Polski i nazwą kraju na piersi, z namalowanymi flagami Polski na policzkach, stoją obok siebie i uważnie obserwują wydarzenia sportowe na stadionie.
Agata Błaszczykowska i Anna Lewandowska na meczu reprezentacji Polski w 2012 rokuBLAWICKI PIOTREast News

Żona Jakuba Błaszczykowskiego, choć trwa przy męża od wielu lat, raczej unika reflektorów i celebryckich imprez. W odróżnieniu do wielu WAGs nie prowadzi również publicznego profilu w mediach społecznościowych, a z cienia wychodzi naprawdę rzadko. Właśnie teraz zrobiła wyjątek i pojawiła się wraz z emerytowanym piłkarzem na Gali Mistrzów Sportu. Od razu przyciągnęła uwagę.

    Tak dziś wygląda żona Jakuba Błaszczykowskiego. Olśniła na Gali Mistrzów Sportu

    Agata i Jakub Błaszczykowscy pojawili się razem na czerwonym dywanie w Teatrze Wielkim, gdzie odbyła się Gala Mistrzów Sportu i ogłoszenie wyników Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jednego przedstawiciela piłki nożnej, Roberta Lewandowskiego. Z kolei Sportowcem Roku ogłoszono Klaudię Zwolińską, mistrzynię świata w kajakarstwie górskim.

    Błaszczykowska wystąpiła w klasycznej czarnej kreacji z długością do ziemi i z dość głębokim rozcięciem na nodze. Ci, którzy nie widzieli jej bardzo dawno, mogli na pierwszy rzut oka jej nie rozpoznać, wszak przeszła metamorfozę, jeśli chodzi o wizerunek. Już nie jest blondynką, jak to było przez lata, a brunetką.

    Wcześniej żona Błaszczykowskiego pokazała się kibicom w 2023 roku, przy okazji pożegnalnego meczu męża Kuby w reprezentacji Polski. Nakierowano na nią telewizyjne kamery, gdy po zejściu z boiska mąż wpadł w jej ramiona. "Na koniec najważniejsza jest rodzina. Błaszczykowski odegrał wielką rolę jako reprezentant. Brawo Kuba" - opisywał wówczas Zbigniew Boniek na platformie X.

    "Błaszczu" i Agata poznali się 21 lat temu, a małżeństwem są od czerwca 2010 roku. Para doczekała się trojga dzieci, dwóch córek: Oliwii i Leny oraz syna Fabiana. "Wiedziałam, na co się decyduję, wychodząc za Kubę. Taka jest nasza rola: siedzieć w domu, grzecznie, dzielnie czekać na męża i wspierać go w każdej sytuacji. Nie jest lekko, ale takie życie ma swoje plusy i minusy" - tak Agata Błaszczykowska podsumowywała związek z piłkarzem w "Pytaniu na śniadanie" w 2012 roku.

    Genoa – Cagliari. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)
    Para ubrana elegancko pozuje do zdjęcia na schodach, w tle widoczne ciepłe oświetlenie i elementy dekoracyjne dodające atmosfery gali lub przyjęcia. Kobieta trzyma ozdobną torebkę, mężczyzna jest w smokingu z muchą.
    Jakub Błaszczykowski z żoną AgatąJACEK WOJCIKOWSKI/FOTOPYKNewspix.pl
    Elegancka para w wieczorowych strojach pozuje razem na tle ścianki z logotypami podczas wydarzenia medialnego. Uśmiechnięty mężczyzna ubrany w smoking, kobieta w granatowej sukni z upiętymi włosami i makijażem wieczorowym.
    Jakub Błaszczykowski z żoną AgatąRadosław NAWROCKIAgencja FORUM
    Trzech elegancko ubranych ludzi rozmawia ze sobą na czerwonym dywanie podczas uroczystej gali, w tle ścianka z logotypami sponsorów i goście imprezy.
    Jakub Błaszczykowski i jego żona w rozmowie z Radosławem MajdanemPiętka MieszkoAKPA
    Kobieta o blond włosach w czarnym stroju siedzi na trybunach wśród innych ludzi, patrząc spokojnie przed siebie. W tle widoczny jest chłopiec z czerwoną folią nad głową oraz inne osoby.
    Agata Błaszczykowska, 2017 rokAKPA AKPA

