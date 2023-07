Żona Bartosza Kurka znów oczarowała kibiców. Wystarczyło jedno zdjęcie

Anna i Bartosz Kurkowie są małżeństwem od trzech lat, lecz znają się o wiele dłużej. To, co połączyło tę dwójkę, to miłość do siatkówki. Poznali się bowiem w 2016 roku, gdy oboje uprawiali wówczas ten sport zawodowo. Dwa lata później kobieta przeszła na sportową emeryturę, prawdopodobnie na rzecz budowania relacji z ukochanym. Ta rozwinęła się natomiast niezwykle szybko. W tym samym roku bowiem Bartosz Kurek zaskoczył swoją partnerkę pierścionkiem zaręczynowym. Na ślubnym kobiercu stanęli natomiast w sierpniu 2020 roku. Od tamtej pory tworzą jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu.