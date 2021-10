W 2018 roku, kilka tygodni po zdobyciu przez reprezentację Polski w siatkówce mistrzostwa świata, Bartosz Kurek oświadczył się swojej partnerce, Annie Grejman. Dobrą nowiną siatkarz podzielił się ze światem. Opublikował wspólne zdjęcie z narzeczoną i oświadczył, że ukochana "powiedziała tak".

Para pobrała się w sierpniu 2020 roku. Wcześniej, bo niedługo po zaręczynach, Ania zaprzestała profesjonalnych gier na siatkarskich parkietach, dzięki czemu od tamtej pory łatwiej jest jej być blisko ukochanego. Obecnie małżonkowie mieszkają w Japonii, gdzie Kurek gra w klubie Wolf Dogs Nagoja.

Żona siatkarza na swoim profilu na Instagramie relacjonuje, jak dokładnie wygląda ich życie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Pokazywała japońskie przysmaki, architekturę, krajobrazy, środki transportu, sklepy.

Całkiem niedawno państwo Kurkowie przylecieli do Polski, głównie z powodu odbywających się we wrześniu mistrzostw Europy w siatkówce. "Biało-Czerwoni" byli jednymi ze współgospodarzy turnieju. Polacy zajęli w nim trzecie miejsce. Po meczu o brązowy medal siatkarze świętowali w towarzystwie swoich ukochanych. Na parkiecie pojawiła się właśnie m.in. Anna Kurek. Była obecna także po przegranym przez Polskę ćwierćfinale. Wówczas polały się łzy, a wsparcie żony było dla Bartosza bezcenne.

Zdjęcie Ostatnio Anna Kurek była w Polsce, gdzie Bartosz Kurek wraz z reprezentacją Polski rozgrywał turnieju mistrzostw Europy. Nie brakowało trudnych chwil /SYLWIA DABROWA / POLSKA PRESS /East News

Życie Anny Kurek w Japonii. Tak wygląda naprawdę

Później Anna, która jest raczej aktywna w mediach społecznościowych, znacznie ograniczyła swoją aktywność w internecie. Przez niemal trzy tygodnie milczała, nie publikowała materiałów na Instagramie. Zmieniło się to niedawno, po powrocie Kurków do Japonii i po odbyciu przez nich wymaganej prawem kwarantanny.

Najpierw żona siatkarza opublikowała serię zdjęć dokumentujących codzienność jej i męża. Mieli cały dzień tylko dla siebie, więc wybrali się na spacer po Nagoi, odwiedzili też jedną z tamtejszych restauracji.

Potem na InstaStories Anna zrelacjonowała, jak dokładnie wygląda jej życie w Japonii. Podzieliła się pewną ciekawostką. Okazało się, że kiedy ona i Bartosz wybrali się do knajpy, usiedli przy jednym stoliku, ale zostali rozdzieleni... szybą. Zaprezentowała też dania kuchni azjatyckiej, których mieli okazję spróbować. Był to węgorz zawinięty w omlet, hitsumabushi (tradycyjne danie rybne z Nagoi) ze specjalnym bulionem do zalania, wasabi, suszone glony i tzw. rybie oko.

W Japonii duży nacisk kładziony jest na przestrzeganie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Nawet na otwartych przestrzeniach należy przebywać w maseczkach na twarzach, co zresztą Anna pokazała na jednej z fotek. Widać na niej Bartosza właśnie z maską na ustach i nosie.

Codzienność Kurek to także... ćwiczenia. Mimo że nie gra już profesjonalnie w siatkówkę, nadal dba o formę. Na jednej z relacji pokazała zdjęcie z siłowni. Umieściła również swoją fotografię zrobioną w jednym z japońskich wieżowców i zatytułowała ją: "Kawka z widoczkiem".

Na InstaStories znalazł się także krótki opis wyprawy do sklepu. Ania wyjaśniła, jakie wytyczne tam panują.

Na starcie w przymierzalni trzeba zdjąć obuwie. Trochę mnie to obrzydza, ale jak zasady to zasady. Plus w każdej wiszą spinacze - do podwijania i skracania nogawek. Raczej nie będą mi potrzebne - napisała.

Azjatki przeważnie nie są zbyt wysokie, więc Kurek nieraz ma problemy, by kupić spodnie odpowiednie dla siebie - często nogawki są za krótkie. Ale za to proces płatności za ubrania jest bardzo sprawny - zakupy wkłada się do pudła przy kasie samoobsługowej, wszystko jest automatycznie podliczane i można dokonać płatności.

Życie Anny Kurek w Japonii to oczywiście nie tylko restauracje, sklepy, wycieczki, treningi. Chętnie ogląda też mecze w VLeague. Ostatnio była obecna na trybunach podczas starcia Wolf Dogs Nagoja z Panasonic Panthers, czym również podzieliła się na Instagramie. Zresztą to nic dziwnego. Wszak właśnie przez wzgląd na profesjonalną karierę siatkarską Bartosza Kurka niejako zmieniła swoje życie i obecnie związane jest ono z Japonią.

