Żona Bartosza Kurka ujawniła prawdę. Tak traktują ich w Japonii

Bartosz Kurek to jeden z najlepszych siatkarzy w Polsce. O zawodniku zrobiło się głośno w ostatnim czasie w mediach. Sportowiec w 2020 roku zmienił barwy klubowe i dołączył do Wolf Dogs Nagoja. 34-latek przysporzył japońskim kibicom wiele powodów do radości. Niedawno jego zespół triumfował w fazie zasadniczej japońskiej VLeague . Kapitan "Biało-Czerwonych" powalczy o swój pierwszy mistrzowski tytuł Kraju Kwitnącej Wiśni.

"Jeśli o mnie chodzi, była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją o to zapytać. Jestem dość ostrożnym facetem, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego"- zdradził Kurek w książce "Ludzie ze złota".