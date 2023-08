Żona Bartosza Kurka pokazała świetne fotki. Jednak to nie ona skradła show

Anna i Bartosz Kurkowie już od dawna zaliczani są do grona najgorętszych par siatkarskich świata. Swego czasu żona kapitana polskiej reprezentacji bowiem także występowała na arenach międzynarodowych, karierę zakończyła jednak niespodziewanie w 2018 roku. Dwa lata później emerytowana sportsmenka stanęła na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym i oficjalnie stała się "królową polskich WAGs siatkarskich".

Małżonka Bartosza Kurka po zakończeniu kariery z początku w pełni skupiła się na życiu prywatnym. Po jakimś czasie jednak zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych , zyskując status influencerki. Nie tak dawno Anna Kurek zaczęła także publikować treści na platformie YouTube. Do tej pory na jej koncie pojawiło się kilka vlogów , na których Polka pokazała, jak wygląda życie jej i jej męża w Japonii . Bartosz Kurek bowiem od 2020 roku jest zawodnikiem klubu Wolf Dogs Nagoya.

Wypad do Tokio na mecz finałowy japońskiej ligi siatkówki. Mój pierwszy film na YouTube, mam nadzieję, że wyszło bez dramatu? Przyjemnego oglądania!

Anna Kurek na jakiś czas wróciła jednak do Europy, m.in. po to, aby kibicować "Biało-Czerwonym" podczas finałowych starć w ramach Ligi Narodów. Kolejne dni ukochana Bartosza Kurka spędziła w towarzystwie pozostałych wybranek polskich siatkarzy. Później pochwaliła się jeszcze fotkami z krótkiego wypadu do Pragi.