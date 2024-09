Przez ostatnie dni miliony Polaków toczyły niezwykle nierówną batalię z żywiołem. Po intensywnych opadach deszczu spowodowanych niżem genueńskim poziom wody w rzekach wzrósł do tego stopnia, że wiele miast w południowo-zachodniej części kraju znalazło się pod wodą. To jednak nie koniec. Mieszkańcy musieli bowiem zostać ewakuowani, a wielu z nich nie ma gwarancji, że domy, które porzucili kilka dni temu, będą nadawały się jeszcze do zamieszkania.

