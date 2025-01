Anna i Bartosz Kurek tworzą świetnie zgraną parę, którą połączyło nie tylko uczucie, ale i wielka sportowa pasja. Żona wspiera słynnego siatkarza w jego karierze od lat. Jakiś czas temu sama jednak postanowiła wrócić do gry i została zawodniczką NTSK PANS Komunalnik Nysa.

Z tego też powodu małżonkowie zaczęli żyć na dwa domy , co mocno odczuli jednak podczas zeszłorocznych powodzi, które dotknęły południe Polski, w tym także Nysę. Na szczęście Annie w porę udało się opuścić mieszkanie.

"Dziękuję za waszą troskę i pytania. W Nysie, Głuchołazach i okolicach jest dramat. Nie ma mnie w Nysie, ewakuowałam się wczoraj wieczorem, całe szczęście, bo dzisiaj miałabym z tym problem. Pojechałam do Warszawy, bo Barti w szpitalu. Tak że jestem bezpieczna" - opowiadała zmartwionym fanom.

Wielkie zmiany w domu Kurków. Podjęli odważną decyzję

Do stolicy Anna przywiozła ze sobą kocięta, które uratowała przed żywiołem. Ostatecznie Kurkowie zdecydowali się je przygarnąć na stałe , dzięki czemu w ich domu zrobiło się niezwykle wesoło. Żona siatkarza szybko odnalazła się w nowej roli.

"Przedstawiam wam dwa smrody, które wywróciły nasze życie do góry nogami: Mizu i Oki (imiona mocno nawiązują do okoliczności, w jakich je znalazłam). Kitełki mają ok. sześciu tygodni i czują się dobrze" informowała na Instagramie.