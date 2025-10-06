Anna i Bartosz Kurkowie tworzą związek od 2016 roku, połączyła ich wspólna pasja, czyli oczywiście siatkówka. W sierpniu 2020 roku stanęli na ślubnym kobiercu, o czym poinformowali media dużo później. Swój ślub chcieli bowiem utrzymać w całkowitej tajemnicy, co skutecznie im się udało.

W pewnym momencie Anna Kurek z miłości do męża zrezygnowała z własnej siatkarskiej kariery, bowiem - jak mówiła - nie wyobrażała sobie tworzenia związku na odległość.

Anna Kurek dla męża zrezygnowała z własnej kariery

Jak zapewniała, decyzję te podjęła świadomie, a mąż wiele razy upewniał się, czy w stu procentach jest do tego przekonana.

"Szanuję, że Barti pytał mnie sto tysięcy razy, czy jestem pewna, bo jeżeli ja powiem 'nie', to powiedział, że - on jest taki kochany - zrezygnuje nawet z siatkówki dla mnie" - wyznała w jednym z nagrań na swoim kanale w serwisie YouTube.

Przez parę lat Kurkowie mieszkali w Japonii, gdzie Bartosz miał podpisany kontrakt z klubem Wolf Dogs Nagoya. W zeszłym roku wrócili do kraju, ale jak się niedawno okazało - nie na długo - bowiem siatkarz dostał tym razem propozycję, by dołączyć do składu Tokyo Great Bears. Powrót do Kraju Kwitnącej Wiśni był więc przesądzony.

Anna Kurek ogłosiła nowinę. Zaczyna nowy etap w życiu

Niedawno wyszło na jaw, że Anna dostała w międzyczasie propozycję grania w jednym z najlepszych klubów w Polsce, ale oferty nie przyjęła. Znów postawiła na karierę męża.

"W tym roku miałam bardzo, bardzo fajną ofertę z polskiego klubu i w tym momencie bardzo pożałowałam, że lecimy do Japonii. Gdybyśmy zostawali w Polsce, to byłabym w klubie z TOP 3 Tauron Ligi. Nie byłabym pewnie podstawową przyjmującą, natomiast już samo bycie i trenowanie z taką drużyną, to jest wyróżnienie na stare lata. Wrócić jeszcze do takiej drużyny. Oferty nie brałam pod uwagę nawet przez sekundę. (...) Ale w Japonii też będzie ciekawie, zawsze to jakieś nowe doświadczenie" - przyznała się jakiś czas temu Anna.

Szybko doszło jednak do niespodziewanego zwrotu akcji, bowiem ostatecznie siatkarka także dostała ofertę w Japonii, którą przyjęła. Niebawem dołączy więc do drużyny Tokio Sunbeams, który występuje rozgrywkach drugiej ligi.

O tym, że rozpoczyna nowy etap w życiu i doszło do przełomu w jej karierze, poinformowała publicznie parę dni temu:

"Ostatni raz podpisywałam kontrakt siedem lat temu. Naprawdę, nigdy bym nie przypuszczała, że będę grała w Japonii. Mam ostatnio masę emocji w sobie. Z jednej strony jestem dumna z siebie, że po takiej przerwie wróciłam do grania. Z drugiej strony jestem pełna obaw, czy dam radę" - zwierzyła się Anna.

Żona Bartosza, choć ma teraz sporo spraw na głowie, nie zapomina o swoich fanach, dla których stara się regularnie tworzyć nowe vlogi.

Anna Kurek potwierdziła ponure doniesienia. Ludzie nie mieli pojęcia

W ostatnim nocnym nagraniu, które sportsmenka zamieściła w sieci, zwierzyła się, jakich przykrości doświadczała w ostatnich latach, gdy nie pracowała zawodowo i zajmowała się domem.

Niektórzy nawet prosto w twarz potrafili jej mówić, że jest "pasożytem" i jest na utrzymaniu męża.

"Ile razy mi zarzucali wszyscy, że jestem... Brzydkich słów używali... Jeden gościu powiedział, że jestem pasożytem. Czaicie? Że jestem pasożytem, bo ja nie pracuję, a mój mąż pracuje i on mnie utrzymuje. Powiedział mi to w twarz. Może powiedział to w złości, bo dałam mu kosza i dlatego tak zareagował. Tego nie wiem. Słabo słyszeć coś takiego" - wyznała otwarcie Anna.

Żona Bartosza po podpisaniu kontraktu w Japonii postanowiła zakpić z krytyków, którzy sprawili jej tyle przykrości. Postanowiła m.in. wprost zwrócić się do wspomnianego wcześniej mężczyzny:

"Widzisz frajerze? Zarabiam miliony. Ja będę milionerką, bo ja zarabiam w jenach" - żartowała na swoim vlogu Anna.

