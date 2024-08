Żona Bartosza Kurka myślała, że to koniec. "Przywaliłam głową w sufit"

Bartosz Kurek wraca do PlusLigi po długim czasie. Była szansa na to, by wcześniej pojawił się w Polsce, ale wówczas głośno było o sprawie niewypłacalności klubu, który podpisał z nim umowę, czyli Stoczni Szczecin. Anna Kurek od dłuższego czasu nie miała za to własnych zobowiązań klubowych. Była siatkarka postanowiła dopasować życie do wyjazdów męża.