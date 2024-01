Żona Andrzeja Wrony promienieje w ciąży. Pokazała rosnący brzuszek

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona od lat spełnia się jako aktorka, on natomiast na co dzień występuje w barwach klubu Projekt Warszawa. Do grona siatkarskich WAGs 36-latka dołączyła oficjalnie w 2019 roku. Wówczas zakochani zdecydowali stanąć razem na ślubnym kobiercu i powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Dwa lata później na świat przyszła ich pierwsza córka, której nadano imię Nadzieja.