Żona Aleksandra Śliwki to prawdziwa piękność. Także reprezentuje nasz kraj

Już dziś nasi siatkarze powalczą o awans do finału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jeden z czołowych polskich siatkarzy Aleksander Śliwka miał wielkie powody do radości już w maju. Wtedy to nasz siatkarz wziął ślub z piękną Jagodą Gruszczyńską. Zakochani zorganizowali wesele w malowniczym miejscu. Niewielu wie, że małżonka Śliwki także reprezentuje nasz kraj, ale w siatkówce plażowej.