Żona Adama Małysza wstrząśnięta sytuacją w domu. "To był koszmar"

45-latek próbował ratować cenne nagrody. Po kilku dniach ciężkich prac udało się wznowić funkcjonowanie galerii. Niestety, niektóre trofea zostały trwale uszkodzone i nie nadają się do ekspozycji .

"Kochani, po trzech dniach intensywnej pracy i zarywania nocek, przy pomocy rodziny i przyjaciół, udało nam się doprowadzić galerię do stanu używalności. Już dziś możemy zaprosić was ponownie do zwiedzania! Niestety, powódź spowodowała, że część eksponatów oraz infrastruktury została zniszczona, dlatego też bardzo prosimy o wyrozumiałość" - poinformował na Instagramie obecny prezes PZN.