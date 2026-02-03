Zofia Zborowska-Wrona przeżyła prawdziwe piekło. Sprawa trafiła na policję

Zofia Zborowska-Wrona to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek młodego pokolenia. Pochodzi z artystycznej rodziny, od lat obecna jest w filmach, serialach i na deskach teatralnych, a widzowie cenią ją za naturalność, poczucie humoru i autentyczność. Fanom sportu znana jest także jako żona siatkarza Andrzeja Wrony, wieloletniego reprezentanta Polski, z którym tworzy medialny, ale jednocześnie bardzo rodzinny duet.

Zofia chętnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Na Instagramie pokazuje codzienność, macierzyństwo, kulisy pracy oraz momenty spędzane z bliskimi. Jej profile kojarzą się z dystansem do siebie i pozytywną energią. Nikt nie miał jednak pojęcia, jak dramatyczny okres przeżywała aktorka w trakcie ostatniej ciąży. To, co na zewnątrz wyglądało na spokojny czas oczekiwania na dziecko, w rzeczywistości było dla niej ogromnym obciążeniem psychicznym.

Zofia Zborowska-Wrona była nękana przez stalkera

W rozmowie z Karoliną Motylewską z Jastrząb Post WAG siatkarska ujawniła, że ona i jej rodzina byli nękani przez stalkera, a sprawa ostatecznie trafiła na policję i do sądu. Podczas wywiadu Zofia Zborowska-Wrona wróciła do bardzo trudnych doświadczeń z życia prywatnego. W szczerej rozmowie opowiedziała o niezwykle trudnej sytuacji, z którą musiała mierzyć się w czasie ciąży. Było to doświadczenie, które na długo zapadło jej w pamięć i wymagało ogromnej siły.

"Mieliśmy hejtera, który nie wiadomo dlaczego się do nas przyczepił i wypisywał strasznie niefajne rzeczy na nasz temat, takie typowo obsesyjne. Ja wtedy byłam w ciąży, a ta osoba znała różne historie z naszego życia. Poszłam na policję i zgłosiliśmy to, byliśmy w sądzie nawet. (…) Finał jest taki, że nie wiem, czy hejter się przestraszył, ale nie do końca udało się go namierzyć. To nie jest łatwe, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, przez portale społecznościowe namierzyć taką osobę" - wyznała aktorka.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Baranowski AKPA

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska FOTOSTYK/AGENCJA SE/East News East News

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska Adam Burakowski East News

