Zofia Zborowska i jej mąż już postanowili. Córki nie będą miały możliwości

Zborowska wiele momentów ze swojego rodzinnego życia pokazuje na Instagramie. W przypadku córek stara się jednak zachowywać pewne granice - przede wszystkim nie pokazuje twarzy dziewczynek w sieci.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są szczęśliwymi rodzicami

Dotarcie do takiego etapu, na jakim są obecnie Zborowska i Wrona nie było łatwe. Oboje są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek, ale wcześniej przeszli przez wiele trudnych dla nich wydarzeń. Aktorka wielokrotnie opowiadała o bolesnym doświadczeniu poronienia, o przeżytym w trakcie ciąży nowotworze, głośno też wypowiadała się w kwestii społecznego podejścia do matek i ciągłego ich oceniania.

Ostatecznie artystka i były siatkarz mogą cieszyć się czasem spędzonym z dwiema pociechami - 4-letnią Nadzieją i roczną Jaśminą. Widać, że dzieci są w centrum ich świata. W pewnym przypadku postanowili jednak postawić jasną granicę.

Zofia Zborowska powiedziała "nie" mediom społecznościowym. Zakaz

Zarówno Zborowska jak i Wrona już dawno podjęli decyzję ws. mediów społecznościowych. W ostatnim wywiadzie dla portalu Kozaczek wyjaśniła, jakie są powody ich decyzji. Chodzi o to, by mieć kontrolę nad tym, co na co dzień oglądają jej dzieci i z jakimi treściami się stykają.

Mogę tylko powiedzieć, że moje dzieci nie będą miały mediów społecznościowych, a na pewno nie będą miały telefonów, które mają dostęp do internetu najdłużej jak się da. I tu mam na myśli naście lat. Bo dając dziecku dostęp do internetu, dajesz mu dostęp do rzeczy, na które one nie powinny patrzeć

"Nie chcę tu nikogo oceniać, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje dzieci w świecie tak łatwego dostępu do internetu. Wiemy z mężem, że nasze dzieci nie będą miały mediów społecznościowych do minimum 16. roku życia. Będziemy chronić ich prywatności najdłużej, jak się da" - podsumowała aktorka. To oznacza, że Nadzieja i Jaśmina będą musiały jeszcze odczekać swoje, nim zagłębią się w świat mediów społecznościowych. Kto jednak wie, jak będzie on wyglądał za ponad dekadę?

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska Adam Burakowski East News

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Adam Burakowski East News

EuroCup: Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław. Skrót meczu Polsat Sport