Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zofia Zborowska i jej mąż już postanowili. Córki nie będą miały możliwości

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Zofia Zborowska i jej mąż, były siatkarz Andrzej Wrona, są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek, Nadziei i Jaśminy. Aktorka często opowiada o tym, jak czuje się w roli matki i jak wychowuje swoje dzieci. Ostatnio gwiazda została zapytana o kwestię mediów społecznościowych, w których sama jest bardzo obecna. Jej odpowiedź mogła niektórych zdziwić. Postanowiła o zakazie.

Dwie osoby stoją przy mikrofonach, elegancko ubrane, kobieta z delikatnym uśmiechem i mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy, jednolite tło w odcieniach szarości.
Zofia Zborowska i Andrzej WronaFiPAK / ForumEast News

Zborowska wiele momentów ze swojego rodzinnego życia pokazuje na Instagramie. W przypadku córek stara się jednak zachowywać pewne granice - przede wszystkim nie pokazuje twarzy dziewczynek w sieci.

Lewandowska nie zamierza tego kryć, a jednak kryzys. "Chyba mam ochotę się poddać"

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są szczęśliwymi rodzicami

Dotarcie do takiego etapu, na jakim są obecnie Zborowska i Wrona nie było łatwe. Oboje są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek, ale wcześniej przeszli przez wiele trudnych dla nich wydarzeń. Aktorka wielokrotnie opowiadała o bolesnym doświadczeniu poronienia, o przeżytym w trakcie ciąży nowotworze, głośno też wypowiadała się w kwestii społecznego podejścia do matek i ciągłego ich oceniania.

Ostatecznie artystka i były siatkarz mogą cieszyć się czasem spędzonym z dwiema pociechami - 4-letnią Nadzieją i roczną Jaśminą. Widać, że dzieci są w centrum ich świata. W pewnym przypadku postanowili jednak postawić jasną granicę.

Zofia Zborowska powiedziała "nie" mediom społecznościowym. Zakaz

Zarówno Zborowska jak i Wrona już dawno podjęli decyzję ws. mediów społecznościowych. W ostatnim wywiadzie dla portalu Kozaczek wyjaśniła, jakie są powody ich decyzji. Chodzi o to, by mieć kontrolę nad tym, co na co dzień oglądają jej dzieci i z jakimi treściami się stykają.

Zborowska-Wrona nie mogła dłużej milczeć. W Polsce mówi się o tym od tygodni

Mogę tylko powiedzieć, że moje dzieci nie będą miały mediów społecznościowych, a na pewno nie będą miały telefonów, które mają dostęp do internetu najdłużej jak się da. I tu mam na myśli naście lat. Bo dając dziecku dostęp do internetu, dajesz mu dostęp do rzeczy, na które one nie powinny patrzeć
wyjaśniła Zborowska.

"Nie chcę tu nikogo oceniać, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje dzieci w świecie tak łatwego dostępu do internetu. Wiemy z mężem, że nasze dzieci nie będą miały mediów społecznościowych do minimum 16. roku życia. Będziemy chronić ich prywatności najdłużej, jak się da" - podsumowała aktorka. To oznacza, że Nadzieja i Jaśmina będą musiały jeszcze odczekać swoje, nim zagłębią się w świat mediów społecznościowych. Kto jednak wie, jak będzie on wyglądał za ponad dekadę?

Zobacz również:

Zofia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona
Sportowe życie

Ciężarna Zborowska dowiedziała się o chorobie. A teraz apeluje do wszystkich: "Badajcie się"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Para elegancko ubranych osób pozuje do zdjęcia na tle jasnej ściany; mężczyzna w czarnym garniturze i koszuli, kobieta w czarnej, błyszczącej sukni z delikatnym uśmiechem, światło równomiernie oświetla postacie.
Andrzej Wrona i Zofia ZborowskaAdam BurakowskiEast News
Dwie elegancko ubrane osoby stoją na tle czerwonej zasłony, kobieta w ciemnej sukni z falowanymi włosami oraz mężczyzna w czarnym smokingu z muchą, oboje patrzą w stronę obiektywu.
Zofia Zborowska i Andrzej WronaAdam BurakowskiEast News
EuroCup: Bahcesehir College Stambuł - WKS Śląsk Wrocław. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja