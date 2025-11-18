Zofia Zborowska i Andrzej Wrona już postanowili. Podjęli przełomową decyzję
Zofia Zborowska i Andrzej Wrona polecieli do Brazylii, by tam spędzić czas z siostrą aktorki, Hanną, i jej córkami. Wesoła rodzina spędza czas na wypoczynku, ale, jak się okazało, Zborowska i Wrona podjęli już jedną przełomową dla siebie decyzję. Ta będzie ich trochę kosztować, choć zapewne nie tak dużo, jak w Polsce. Artystka była oszczędna w słowach.
Hanna Zborowska, siostra Zofii, już od długiego czasu mieszka w Brazylii. Znalazła tu miłość, doczekała się dzieci i zdążyła się rozwieść, a ostatnio w końcu mogła zaprosić do siebie siostrę, jej męża i siostrzenice. Rodzinna radość widoczna jest gołym okiem.
Zborowska i Wrona rozkręcają się zawodowo
W ostatnim czasie w domu Wronów działo się bardzo dużo, szczególnie pod kątem zawodowym. Zofia Zborowska w pełni wróciła do aktorskiego rzemiosła, a dodatkowo razem z mężem poprowadziła polską edycję programu "Love is Blind", która zadebiutuje na platformie Netflix już w 2026 roku.
Tymczasem Andrzej Wrona, który po sezonie 2024/2025 zakończył siatkarską karierę, postanowił związać się mocniej ze światem medialnym. Został komentatorem siatkówki w Polsacie Sport, a poza tym stał się częstym gościem na różnego rodzaju eventach jako mówca motywacyjny.
Zofia Zborowska i Andrzej Wrona podjęli ważną decyzję
Choć obie gwiazdy pokazały już, że raczej pozostaną na długo związani z Polską, to nie przekreślają całkowicie swoich planów na przyszłość w innych krajach. W sesji pytań i odpowiedzi Zofia Zborowska wyjawiła, że planuje zakup nieruchomości w Brazylii. Sama przyznała, że ceny domów nie są tam tak wysokie jak w Europie.
Dodała także, że czuje się w Brazylii o wiele bezpieczniej niż w Polsce. Podkreślała przy tym, że niepokój związany z wojną w Ukrainie, kolejnymi sabotażami i latającymi nad głową nieznanymi dronami jest dla niej o wiele bardziej poważny niż to, co można spotkać na brazylijskich ulicach. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy Wronowie zdecydują się na zrealizowanie inwestycji.