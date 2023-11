Zofia Noceti-Klepacka nie kryje, że jest w grupie sportowców liczących na bilet uprawniający do występu na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Paryżu (26 lipca-11 sierpnia 2024). Rozpoczęła już przygotowania. "Trwają eliminacje do igrzysk, najbliższe miesiące są dla mnie ważne, bo już w styczniu zostaną rozegrane mistrzostwa świata" - oświadcza windsurferka i dwukrotna wicemistrzyni świata w najnowszym poście w mediach społecznościowych.

Wygląda na to, że nie zamierza też milczeć o przeszkodach, które miały być rzucone pod jej nogi. "Liczę, że każdy będzie miał równe szanse, by się spokojnie przygotować do najważniejszej imprezy. Mam nadzieję, że już mnie nic więcej po drodze nie zaskoczy w moich przygotowaniach, tak jak to miało miejsce do tej pory" - pisze, a następnie precyzuje: